-Bakan Yazıcı'dan BDP'lilere çağrı KIRŞEHİR (A.A) - 24.09.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayatı Yazıcı, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin olarak ''Herkesin bu konuda özverili davranması gerekir. Herkes şartsız gelmeli ama ne söylüyorsa orada söylemeli. Bütün bunlar konuşulurken gerçekten Silvan olayı bir kırılma noktası'' dedi. Bakan Yazıcı, 24. Ahilik Haftası kutlamaları töreninin yapıldığı Ahi Stadı'nda gazetecilerin bir gazetede ''Silvan olayı'' ile ilgili çıkan açıklamasına ilişkin soruları üzerine, Türkiye'ni yıllardır terörle mücadele ettiğini ve özellikle Silvan olayının kendisine göre bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Halkın beklentisinin çok üst düzeyde olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: ''Siyasal gündemde yeni Anayasa var. Yeni Anayasadan halkımızın, herkesin beklentileri var. Meclisin toplanmasıyla bu gündeme oturacak bir konu. Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadelede görevli kamu idarelerimiz, öncelikli hedef olan, can güvenliğini sağlama noktasında üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Oturup, herhangi bir örgütün bir takım konuları suistimal etmek suretiyle bir yere varması mümkün değil. Onların istismar ettiği alanlara ilişkin biz gerçekten hükümet olarak, AK Parti olarak çok önemli düzenlemeleri risk alarak, bu alanlara doğru düzenleme yaptık. Türkçe bilmeyen insanların bildikleri dille haber almaları bir haktı. Bunları sağladık. Bunları sağlamış olmamıza rağmen, terör örgütünün insanları katletmesi, öldürmesi, oluşan bir ortam diğer yapılabilecek olanları erteletiyor. Öldürmenin hiçbir haklı nedeni olamaz. Terör örgütü ya silahlarını bırakacak, vazgeçecek, kullanmayacak, terk edecek. Terk etmiyorsa, devletin güvenliği sağlamaktaki unsurları elbette ki bunu sağlaması gerekir. Yapılan da bu.'' Gazetecilerin ''BDP'lilere nasıl bir görev düşüyor'' şeklindeki soruları üzerine, BDP'den bazı milletvekillerine, kendilerine çok görev düştüğünü söylediğini ifade eden Yazıcı, ortamı gerdirecek, başka anlama gelecek sözcükler kullanmamaktan uzak durmalarını dostane bir şekilde söylediğini belirtti. Sorunların tartışılacağı, konuşulacağı ve müzakere edileceği yerin TBMM olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti: ''Elbette ki TBMM'nin de bir işleyiş düzeni var. Üniter devlet yapımız önemlidir, bunları önemsiyoruz. AK Parti olarak, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan vurgusunu kurulduğumuz günden bu yana bunu dillendiriyoruz. Milletvekilleri yetkiyi milletten almıştır, milletvekilinin görev yapacağı alan da parlamentodur. Meclise gitmemesi demek, (ben görevi yapmıyorum) demektir. Bunun da muhatabı halk, millet oluyor. Avukat müvekkil ilişkisinde olduğu gibi, vekaletten istifa edersin. İstifa etmezsen, görevi de yapmazsan millet azleder. İnşallah öyle bir noktaya gelmez. Ya vekalet görevini yapacaksın, ama istemiyorsan vekaletten istifa eder çekilirsin. Ama bunlar bizim tercihimiz değildir. Bizim tercihimiz, o arkadaşların 1 Ekim'de meclise gelip yemin etmeleridir.''