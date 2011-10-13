-Bakan Yazıcı'dan "Öcalan" tepkisi İZMİR (A.A) - 13.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine alınması konusundaki açıklamasına tepki göstererek, ''İnsanların söylediklerini biraz kulaklarının duyması lazım. Söylediğinin Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ifade ettiğimiz Türkiye'nin terör belasından kurtulma sorununun çözümüne katkı vermesi gerek diye düşünüyorum'' dedi. İzmir temasları çerçevesinde AK Parti İzmir İl Teşkilatını ziyaret eden Yazıcı, bir gazetecinin, BDP'den terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine alınması gerektiği yönünde açıklamalar ve KCK operasyonlarına yönelik eleştiriler geldiğini hatırlatması üzerine, şöyle konuştu: ''İnsanların söylediklerini biraz kulaklarının duyması lazım. Söylediğinin Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ifade ettiğimiz Türkiye'nin terör belasından kurtulma sorununun çözümüne katkı vermesi gerek diye düşünüyorum. Herhangi bir söylem, bu sorunun çözümüne katkı vermiyorsa, tam aksine ajite ediyorsa, insanların vicdanlarını sızlatıyorsa, gözlerini yaşartıyorsa, kin ve nefretlerini azgınlaştırıyorsa, o söylemin kimseye yararı yok. Benim de şimdi o söylemde bulunanları Türkçe'de bulunan çok keskin sözcüklerle nitelemeye kalkışmamın, bu sürece katkı vermeyeceği düşüncesindeyim. Ben de o tür sözcükleri kullanarak o beğenmediğim ifadeleri kullananları ajite etmiş olurum, bundan da özenle sakınıyorum. Bu sakınmam elbette onayladığım anlamına gelmez, şiddetle kınıyorum.''