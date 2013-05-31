T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Yazıcı: İlk 3 madde değişse kıyamet mi kopar?

Hayati Yazıcı, yeni anayasa yapım sürecinde değişmez maddelerin de yeniden yazılabileceğini savunarak, "O maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar?" dedi

31 Mayıs 2013 14:15

Anayasadaki ilk 3 maddeye değişmez niteliğinin darbe döneminde verildiğini söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''O maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar?'' diye sordu.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize'de anayasanın ilk üç maddesi hakkında konuştu.

Yazıcı, yeni anayasa yapım sürecinde değişmez maddelerin de yeniden yazılabileceğini savunarak, "O maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar?" dedi.

Bakan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bazıları şart koşuyor: 'Değişmez madde var bunlara dokunulursa olmaz.' Ona değişmez madde niteliğini kim verdi? Niye değişmesin yani?

Türkiye'nin başkenti değişmez, bayrağı değişmez, marşı değişmez, Cumhuriyet'i değişmez, nitelikleri değişmez. Bunda zaten hiç kimsenin bir itirazı yok. Ama o maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar?

Onlara değişmez niteliğini veren kim? Onu da darbe döneminde vermişler. Diğer maddeleri darbeciler yaptı diye değiştireceksin, o 3 maddeyi darbeciler vermiş onu koruyacaksın. Böyle mantık olmaz. Milletin iradesinin önünde değişmez diye bir şey yok."

ETİKETLER

hayati yazıcıanayasaçalışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24