Bakan Yazıcı: İlk 3 madde değişse kıyamet mi kopar?

Anayasadaki ilk 3 maddeye değişmez niteliğinin darbe döneminde verildiğini söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''O maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar?'' diye sordu.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize'de anayasanın ilk üç maddesi hakkında konuştu.

Yazıcı, yeni anayasa yapım sürecinde değişmez maddelerin de yeniden yazılabileceğini savunarak, "O maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar?" dedi.

Bakan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bazıları şart koşuyor: 'Değişmez madde var bunlara dokunulursa olmaz.' Ona değişmez madde niteliğini kim verdi? Niye değişmesin yani?

Türkiye'nin başkenti değişmez, bayrağı değişmez, marşı değişmez, Cumhuriyet'i değişmez, nitelikleri değişmez. Bunda zaten hiç kimsenin bir itirazı yok. Ama o maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar?

Onlara değişmez niteliğini veren kim? Onu da darbe döneminde vermişler. Diğer maddeleri darbeciler yaptı diye değiştireceksin, o 3 maddeyi darbeciler vermiş onu koruyacaksın. Böyle mantık olmaz. Milletin iradesinin önünde değişmez diye bir şey yok."