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Politika

Bakan Yazıcı: İçki yasağı hukuk dışı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bazı illerde gündeme gelen içki yasaklarına ilişkin, “Şayet bu şekilde bir yasaklama varsa bu hukuk dışıdır” dedi

28 Mart 2013 22:54

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Gümrük Yasası ve bazı KHK’larda değişiklik öngören torba tasarının Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın içki yasağı uygulamalarını gündeme getirmesi üzerine, anayasanın, ailenin ve gençlerin korunmasını esas aldığını söyledi.

Yazıcı, özellikle çocukların, küçüklerin, aile bireylerin bu tür alışkanlık sağlayan ürünleri kullanmasında devletin koruyucu önlemler alması gerektiğini belirterek, ancak hiçbir zaman bir bölgede kullanımını yasaklayamayacağını belirtti. Yazıcı, “Ben Afyonkarahisar veya diğer illerde mülki amir veya başka makamın, bir ürünün kullanılmasını, tüketilmesini yasakladığına ilişkin bilgim yok. Şayet bu şekilde bir yasaklama varsa bu hukuk dışıdır. Zaten yargı müdahale eder, bunu iptal eder” dedi.

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