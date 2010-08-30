-BAKAN YAZICI GÜNDOĞDU BELDESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU RİZE (A.A) - 29.08.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, sel ve heyelan sonucu 12 kişinin öldüğü Rize'nin merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde incelemelerde bulundu. Akşam saatlerinde kente gelen Yazıcı, beraberinde Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile sel ve heyelandan büyük hasar gören Gündoğdu beldesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yazıcı, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. 26 Ağustosta Rize'deki şiddetli yağış sonrası Gündoğdu beldesinde oluşan sel ve heyelanda, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybolan 2 kişiye ise henüz ulaşılamadı.