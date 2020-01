-Bakan Yazıcı gümrük kolaylığı istedi İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Romanya gümrüklerinde alınan ücretler ve işlemler bakımından firmalarımızın rahatlatılması lazımdır. Ülkemizden ihraç edilen bazı malların Romanya'dan transit geçişinde kolaylık sağlanması yerinde olacaktır'' dedi. Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen, Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu'nun da katıldığı Türk-Romen İş Konseyi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Romanya ile ikili ilişkilerin her alanda mükemmel bir düzeyde devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Romanya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği samimi ve vurgulu desteğin,, ikili ilişkileri güçlendirici rol oynadığını ifade eden Yazıcı, ''Romanya'da yaklaşık 70 bin Türk ve Tatar Türk'ü soydaşımız yaşamaktadır. Ayrıca 9 bin 364 vatandaşımız Romanya'da yasal olarak ikamet etmektedir. Ülkemizde ise bin 238 Romen vatandaşı ikamet etmektedir'' dedi. Türkiye'nin ihracatında Romanya 2010 yılında 2,6 milyar dolar ve yüzde 2,28'lik ihracat payı ile 11. sırada yer alırken, 2011'in ilk 10 ayında bu rakamın 2,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Yazıcı, Romanya'nın ihracatında ise Türkiye'nin 3,4 milyar dolar ve yüzde 7'lik ihracat payı ile 4. sırada yer aldığını, 2011 Ocak-Ekim döneminde ise Romanya'nın Türkiye'ye ihracatının 3,22 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti. Yazıcı, ''Dış ticaret hacmi açısından bakıldığında, 2011 Ocak-Ekim döneminde toplam dış ticaret hacmimiz 5,5 milyar dolar civarındadır'' dedi. Ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi bakımından en büyük büyük avantajın, uzun süredir Romanya'da bulunan ve yerel çalışma şartlarına alışmış çok sayıda Türk iş adamının varlığı olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları belirtti: ''Romanya'nın coğrafi konumu ve ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkiler neticesinde Romanya, Türk iş adamları için cazip bir yatırım adresidir. Romanya'da 10 binden fazla Türk firması ve 15 bin kadar Türk iş adamı faaliyet göstermektedir. Romanya'daki Türk firmaları bankacılık, inşaat, inşaat malzemeleri, tekstil, gıda sanayi ve üretim sanayi gibi alanlar başta olmak üzere, hemen her alanda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Romanya'da ayrıca iki Türk bankası (85 şubeli Credit Europe ve 51 şubeli Garanti Bankası) bulunmaktadır. Türk sermayeli şirketler firma sayısı bakımından tüm yabancı sermayeli şirketler arasında üçüncü, yatırılan toplam sermaye bakımından ise 16'ncı sırada yer almaktadır. Türkiye'de ise 107 Romen sermayeli firmanın yaklaşık 50 milyon lira tutarında yatırımı bulunmaktadır.'' -Romanya'ya yönelik yatırım yapılmasına müsait sektörler...- Romanya ile ilişkilerde gelecek vadeden bir diğer işbirliği alanının da enerji konusu olduğuna işaret eden Yazıcı, ''NABUCCO projesi, işbirliğinin önemli bir veçhesini oluştururken, ikili planda da hayata geçirilebilecek pek çok proje bulunmaktadır'' dedi. Türkiye ve Romanya'nın genç ve dinamik nüfus, ticaret için coğrafi üstünlükler ve girişimciliğin hızla gelişmesi gibi pek çok ortak yönü bulunduğunu vurgulayan Yazıcı, ''Ülkelerimizin bu ortak yönleriyle bugün sahip olduğumuzdan çok daha ileri bir ilişki ağı ve ticaret hacmini rahatlıkla sağlayacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Hayati Yazıcı, şunları kaydetti: ''Ülkelerimizde karşılıklı olarak yatırımların etkin, doğru ve yerinde yapılabilmesi, sermaye akışını ve ticaret hacmimizi artırmak için sektörel analizleri doğru yapmalıyız. Bu bağlamda, Türkiye-Romanya ekonomik ilişki düzlemi çerçevesinde, Romanya'ya yönelik yatırım yapılmasına müsait sektörlerin; otomotiv ana sanayi ve yan sanayi, demir-çelik ve metalurji, elektrikli ev aletleri (beyaz eşya), tekstil konfeksiyon ve deri sanayi,inşaat ekipmanları sanayi, gemi-inşa sanayi, makine imalat sanayi, gıda ve gıda işleme sanayi gibi sektörler olduğunu görüyoruz. Ayrıca; enerji, gayrimenkul, altyapı, lojistik, ağaç işleme, elektronik, telekomünikasyon sektörleri de yatırım için potansiyel arz etmektedir.'' Ticaret hacmini yalnızca var olan sektörler itibariyle değerlendirmenin yeterli olmayacağını söyleyen Yazıcı, ''İki ülkenin 'aktif' ticaret aktörleri, Türkiye ve Romanya'da ekonomik açıdan verimli olmaya müsait potansiyel sektörlerin bulunması ve değerlendirilmesi konusunda her zaman uyanık olmak durumundadır'' dedi. Yazıcı, öte yandan; Romanya'nın, tıpkı Türkiye gibi, ülkesinde yatırım yapmak isteyen ticaret aktörleri için etkin bir teşvik sistemi geliştirdiğini, bu teşvik sisteminin, Romanya'da yatırımı cazip hale getirdiğini vurguladı. -''Bürokratik işlemler Türk firmaları için kolaylaştırılmalı''- Yatırım ortamının iyileştirilmesi için Romanya nezdindeki bazı hususlara da dikkati çeken Yazıcı, şunları belirtti: ''Bürokratik işlemlerin Türk firmaları için kolaylaştırılması ticareti hızlandıracaktır. Avrupa Birliği ülkelerine uygulanan KDV rejiminin Türkiye'den yapılan ithalat için de geçerli olması firmalarımızı teşvik edici bir unsur olacaktır. Romanya'da ticari faaliyette bulunan iş adamlarımızın vize ve oturma izinleriyle ilgili uygulamaların rahatlatılması gerekmektedir. Türk müteahhitlerinin teminat mektuplarının istem dışı nakde çevrilmesi sorununun çözülmesi önemlidir. Romanya gümrüklerinde alınan ücretler ve işlemler bakımından firmalarımızın rahatlatılması lazımdır. Ülkemizden ihraç edilen bazı malların Romanya'dan transit geçişinde kolaylık sağlanması yerinde olacaktır. Böylece işbirliği ve dayanışma temelinde bir araya gelinerek oluşturulacak sonuç odaklı politikalar geleceğe atılmış adımlar olacaktır.'' Türkiye ve Romanya'nın, bölgede sahip oldukları dinamik ekonomi ve yüksek büyüme oranlarıyla ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel işbirliğine katkıda bulunmak hususunda önemli potansiyelleri olduğunu söyleyen Yazıcı, ''Türkiye ve Romanya arasındaki yakın diyaloğun ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin iki ülkenin yararına olduğu kadar, bölgemizde barış, istikrar ve refahına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu bakımdan, işbirliğimizi her alanda artırarak sürdürmeyi arzu ediyoruz'' diye konuştu.