Bakan Yardımcısı, “işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Suriyeli” sorusunu yanıtladı: Yunanistan’a yarar, cevap vermemeyi tercih ediyorum

Eray GÖRGÜLÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın sınırı geçmeye çalışırken yakalandıktan sonra işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Suriyeli vatandaşla ilgili sorusuna “Bu sorunun verilecek ya da verilmesini beklediğimiz cevabın daha çok Yunanistan'a yarayacağını düşünüyorum, onun için cevap vermemeyi tercih ediyorum” yanıtını verdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ege Denizi’nden Yunanistan’a sığınmacı geçişlerinde, sığınmacılara karşı Yunanistan ve Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi’ne (FRONTEX) bağlı güvenlik güçleri tarafından yapılan hak ihlalleri konusunda İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin sunumunu dinlemek üzere toplandı.

Şantaj tartışması yaşandı

Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik uyguladığı geri itme politikasının konuşulduğu toplantıda “şantaj” tartışması yaşandı. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, “Göç dalgasını bugün maalesef dünyada birçok ülke artık şantaj aracı olarak kullanıyor. Bu durum Belarus sınırında da, Polonya sınırında da yine karşımıza çıktı. Göçmenler, mülteciler savaştan, yoksulluktan, zulümden kaçan insanlar şantaj aracı olarak kullanılamaz. Bu durum hani hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi. AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise, “Ülkemizle ilgili ‘şantaj’ kelimesini kullanmasını şiddetle reddediyorum, kınıyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere- bu olayların müsebbibi olan ve söz konusu Irak’ta ve Suriye'de iş birliği içerisinde oldukları, kullandıkları PKK’yla ilgili tek bir kelime söylemeyeceksiniz ve Türkiye'yi, kendi ülkenizi şantaj yapmakla suçlayacaksınız, bu bir ihanettir” dedi. HDP’li Kaçmaz da “Türkiye’yi demiyorum, iktidarın politikasını eleştiriyorum yani saptırmayın lütfen” yanıtını verdi.

İşkenceyle öldürüldü iddiası

HDP’li Kaçmaz, sınırı geçmeye çalışırken işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen bir Suriyeli ile ilgili iddiayı da gündeme getirdi. Kaçmaz, şunları söyledi: “28 Kasım’da Suriye-Türkiye sınırında Zirgan'ın Erada köyü yani bu Serekaniye kısmında Türkiye'ye geçmeye çalışan Rıdvan Id Numan El Ehmed isimli 40 yaşındaki bir Suriyeli vatandaş basına yansıdığı üzere ki birçok sitede aynı haberi gördüm, bu yurttaş, iddiaya göre, sınırdaki askerlerin kötü muamelesi sonrası yani ‘işkence’ diye tabir edilen kötü muamelesi sonrası hayatını kaybetmiş. Ancak buna ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama duymadık hani TSK'nin sitesinde ya da İçişleri Bakanlığının sitesinde ki kaldı ki daha önce de birçok görüntü ortaya çıktı maalesef ki.”

"Cevap vermemeyi tercih ediyorum"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, “Bu sorunun verilecek ya da verilmesini beklediğimiz cevabın daha çok Yunanistan'a yarayacağını düşünüyorum, onun için cevap vermemeyi tercih ediyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.