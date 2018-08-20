Bakan Yardımcısı İnce, 'kırmızı düdük' uygulamasına katıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte \'kırmızı düdük\' uygulaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun talimatıyla 81 ilde, trafikte yapılan hataları ve kazaları önlemek amacıyla başlatılan \'Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında, Edremit ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Edremit Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özkan Kavak ile birlikte uygulamaya katılan Bakan Yardımcısı İnce, durdurulan otomobillerdeki çocuklara, üzerinde kampanya bilgileri olan broşür, şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye etti. Bakan Yardımcısı İnce, çocuklardan, aracı kim kullanıyorsa trafik kurallarını ihlal ettiğinde düdük çalarak sürücüyü uyarmalarını istedi.

\'Kırmızı düdük\' uygulamasıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şöyle konuştu:

\"Bu bayram İçişleri Bakanlığı olarak trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturması bakımından bir kampanya başlattık Sayın Bakanımız Süleyman Soylu\'nun öncülüğünde. Bu kampanya \'kırmızı düdük\' kampanyası. İçişleri Bakanlığı olarak da bayram boyunca sahada olacağız. Bilindiği gibi kazaların üç nedeni var. Birincisi, araç kullanırken cep telefonu kullanılması, diğer bir husus, emniyet kemerinin takılmaması, yine diğer en büyük etkenlerden bir tanesi de aşırı hız. Aşırı hızı daha aza indirirsek, araç kullanırken dikkatimizi dağıtmadan, cep telefonu ile ilgilenmeden, cep telefonu kullanmazsak yine emniyet kemerimizi de takarsak. Yapılan araştırmalarda kazaların yüzde 75\'inde emniyet kemerinin takılmadığı tespit edilmiş. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla bunu en aza indirme gayretinde olur ve indirirsek inşallah ülkemiz için en büyük sorun alanlarından bir tanesi olan bu trafik kazalarını en aza indirebiliriz. Bunu başarabiliriz. Vatandaşlarımız, halkımız bunun bilincinde olursa, daha dikkatli araç kullanıp kurallara uyarsa da inşallah başımıza gelen bu tür kazaları, bundan önceki kazaları en az seviyeye indiririz. Bu bayramda uzun bir tatil yapıyoruz. Tatil boyunca trafik kurallarına çok fazla dikkat etmemiz gerekir. Biz bu amaçla bugün buradaydık.\"



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