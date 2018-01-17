Bakan Yardımcısı Erdem: Kötü karnenin sebebi biz, öğretmen ve velidir

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Roman çocukların yoğun olduğu Meriç İlkokulu\'nda müzik sınıfının açılışına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, sömestir tatilinde çocuklara ödev verilmemesi gerektiğini ve karnesi kötü olan öğrencilere kızılmaması gerektiğini ifade ederek, \"Kötü karnenin sebebi biz, öğretmeni ve velisidir. Hep beraber sorumluluğumuzun bilincinde bunu çözmemiz gerekir\" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Roman çocukların yoğunlukta olduğu Meriç İlkokulu\'nun Avrupa Birliği destekli müzik sınıfının açılışına katıldı. Açılışa, Erdem ve Gençoğlu\'nun yanı sıra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Girişte Okul Müdürü Azize Turan ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Erdem, okulun mehter takımının verdiği mini konseri izledi.

Konseri ilgiyle izleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, ardından beraberindekilerle müzik sınıfının açılışını yaptı. Sınıfta öğrencilerden oluşan ritim grubunun darbuka ile verdiği mini konseri de izleyip, öğrencilerle sohbet eden Erdem, müzik konusunda öğrencilerin oldukça başarılı olduğunu ifade etti. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem, öğretmenlere seslenerek, sömestir tatilinde öğrencilere ödev verilmemesini istedi. Erdem, \"Milli Eğitim Bakanlığı olarak tatilin çocuklara dinlenmeye vesile olmasını; tiyatro, sinema, sportif faaliyetlere zaman ayırmasını; aileleriyle birlikte daha çok vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. O bakımdan da öğretmenlerimizden, idarecilerimizden ödev vermemelerini rica ediyoruz. Uzun bir eğitim süremiz var. Bunların normal ders saatleri içerisinde götürülmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımız inşallah kitaplarını okurlar, yeni döneme daha hazırlıklı ve dinlenmiş başlarlar\" diye konuştu.

\'KÖTÜ KARNENİN SEBEBİ BİZİZ\'

Karnesi kötü olan öğrencilere ailelerinin baskı yapmaması gerektiğini de belirten Erdem, şunları söyledi:

\"Biz hep şunu diyoruz: \'Kötü karne çocuğun değil, başta bizim öğretmenimizin ve velimizindir\'. Çocuğun kötü karnesi olmaz. Biz burada hatamızı bulup, ne daha ek ders vermemiz gerekiyor, böyle bakmamız gerekiyor. Velilerimizin hiçbir çocuğun karnesiyle ilgili onu rahatsız etmemesini, üzerine gitmemesini arzu ederiz. Kötü karnenin sebebi biz, öğretmeni ve velisidir. Hep beraber sorumluluğumuzun bilincinde bunu çözmemiz gerekir.\"

\"Bakanlık olarak Roman çocukların okula erişimi ve okula gelmelerini yüzde 100 sağlamak, ortaokul ve lisede de devamlılığı sağlamak adına takip gerekiyor\" ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, şöyle dedi:

\"Ne yazık ki Roman çocuklarımızda devamsızlık ve ortaokul ile lise çağlarında terklerin olduğunu biliyoruz. Bunu azaltmak adına Bakanımızın da hassasiyeti ile Roman Federasyonu\'yla, Trakya Üniversitesi\'nin enstitüsü var; hocalarımız, okul müdürüz ve genel müdürlüğümüzle çalıştay yapıyoruz. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli kapsamlı yapıyoruz. Eğitime erişimi ve devamlılığı sağlamak için kararlar almak istiyoruz. Meriç İlkokulu bu anlamda bir model okuldur. Burada devamsızlık artık yok, bütün okullarımızda bu erişimi sağlamak istiyoruz.\"

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Erdem ve beraberindekiler daha sonra okuldan ayrıldı.



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