Bakan Yardımcısı Daniş: Kırmızı et tüketimi artıyor

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, 2002 yılında kişi başına 6 kilo olan kırmızı et tüketiminin 2016 yılında 14-15 kiloya yükseldiğini söyledi. Toplumun gelir düzeyinin artması ile protein ihtiyacını kırmızı etten karşılama yolunu seçtiğini anlatan Daniş yapılacak çalışmalarla önümüzdeki 3 yıl içinde kırmızı ette ithalatı durdurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep şubesi hizmet binasının açılışı ve ‘Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Türkiye İstişare\' toplantısına katıldı. Açılış ve toplantıya; Daniş’in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve bürokratlar katıldı.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’in okuduğu dua ile MÜSİAD hizmet binasının açılışının ardından düzenlenen istişare toplantısında konuşan Mehmet Daniş, tarımın ülkelerin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir durum haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin 14,6 milyon metrekare mera alanı olduğunu ve meraların kullanımı konusunda ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Daniş şunları dedi:

\"Meralar şu anda bizde bir daire başkanlığıyla yönetiliyor. Bakanımızın düşüncesi ile meraları genel müdürlük olarak yönetmeyi planlıyoruz. 3 milyona yakın çiftçimiz var. Yaklaşık 120 milyon ton bitkisel, 23 milyon ton hayvansal üretimimiz var. 160 milyar liranın üzerinde de tarımsal hasılamız var. Bu tarımsal hasılayla birlikte 16,3 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bakıldığında Avrupa\'da gayri safi hasıla bakımından birinci sıradayız. Bakanlık olarak bütün çalışma hazırlıklarımızı bitirip 8 yılda 8 milyon hektar alanı toplulaştırılabilmek istiyoruz.\"

Kırmızı ette ithalatı sonlandırmayı ve ihraç eder hale gelmeyi istediklerini de dile getiren Daniş, şöyle devam etti:

\"Hayvansal üretim değerimiz 16 yılda 20 milyaran 152 milyar liraya çıktı. 2002 yılında TÜİK rakamlarıyla kişi başı kırmızı et üretimimiz 6 kilogram. 2016\'ya gelindiğinde bu rakamın 14-15 kilogramlara geldiğini ifade ediyoruz. Toplumumuzun gelir seviyesini artmasıyla birlikte protein ihtiyacının büyük kısmını, kırmızı etten karşılama yönüne gidiyor ve kırmızı et tüketimimiz artıyor. Buradaki belki bir dengesizliğimiz de küçükbaş hayvan tüketen ailelerin bireyleriydik. Şimdi artık yüzde 90 oranında büyükbaş etinin tercih edildiğini görüyoruz. Biz önümüzdeki 3 yıl içerisinde kırmızı ette en azından ithalatı durdurmayı hedefliyoruz.\"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da faizsiz finans sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu çerçevede Küresel Katılım Finans Zirvesi\'ni 16-17 Kasım\'da İstanbul\'da gerçekleştireceklerini dile getiren Kaan, hayvancılık sektöründe ihracatı 40 milyar dolara yükseltme hedefleri bulunduğunu kaydetti.



