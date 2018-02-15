Bakan Yardımcısı Çiftçi: Van'ın geleceği, bugünden çok daha iyi olacak

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van\'ın, bölgenin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, \"Van, bölgenin depo ili ve itici gücüdür. Yatırımlarla Van\'ın geleceği, bugünden çok daha olacak\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a geldi. Çiftçi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiftçi, Van\'a önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Van, bölgenin en önemli illerinden biridir. Bölgenin depo ili ve itici gücüdür. Van, AK Parti hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın, Başbakan\'ımızın çok özel ilgi gösterdiği sahiplendiği bir ildir. Bu nedenle AK Parti hükümetleri döneminde çok önemli yatırımlar aldı. Her alanda önemli hizmetler gerçekleştirildi. Bakanlık olarak biz de burada önemli yatırımlar yaptık ve yapacağız. Burada İran\'a açılan Kapıköy sınır kapımız, depolama merkezlerimiz var. Bugün de buraya Kooperatifçilik Genel Müdürümüz ile geldik. Enerji kooperatifleri üzerine bir bilgilendirme toplantımız olacak. Buradaki arkadaşlarımızı, dinamikleri harekete geçirmeye çalışacağız ve Van\'a güzel hizmet sunmak için buradayız. Her geldiğimizde mutlu eden, çok ciddi yatırımlar var. Valimizin, büyükşehir belediye başkanı olmasıyla çok büyük değişim dönüşüm görüyoruz. Bu, bizi çok mutlu ediyor. Belediyemizin yatırımları, AK Parti hükümetlerinin yaptığı yatırımlara farklı bir hava veriyor. Son dönemlerde yapılan büyük projeler bizi ve kamuoyunu heyecanlandırdı. Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yatırımlarla Van\'ın geleceği bugünden çok daha olacak.\"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu da Bakan Yardımcısı Çiftçi\'ye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kente yapılan hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

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