Bakan Yardımcısı Ceylan: e-devletten memnuniyet yüzde 95

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin kullanım oranının yüzde 41.3 olduğunu belirterek, \"Elektronik ortamda sunulan bu kamu hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı 2007 yılında yüzde 64,1 iken, 2017 yılında yüzde 95\'e çıkmıştır\" dedi.

Bakan Yardımcısı Ceylan, Karabük Üniversitesi\'nde düzenlenen Akademik Bilişim 2018 konferansına katıldı. Dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşümü yaşamakta olduğunu söyleyen Ceylan, şunları söyledi:

\"Dünya ülkeleri de gelişme ve kalkınma noktasında yoğun bir rekabet içerisinde. Yaşadığımız dünyada ülkelerin gelişme ve kalkınmasındaki rekabet güçlerinden en önemlisini, dijitalleşme çalışmaları ve bilgi toplumu noktasında elde etmiş oldukları seviye belirlemektedir. Dünyada bu alanda çok hızlı bir değişim ve yoğun rekabet yaşanmakta. Özellikle bilişim teknolojiklerinin hızlı gelişimi karşısında devletlerde kendi vatandaşlarına sunduğu hizmetlere erişimi dijitalleştirme ve akıllı uygulamalarla artırma gayreti içerisine girmiş bulunmaktalar. Bu değişimin kaçınılmaz sonucu şudur ki, bilgi toplumun gereği olan stratejileri yeterince üretip uygulayan gelişmiş ülkelerle, bu stratejileri uygulamayan veya geri kalmış ülkelerle makas hızlı bir şekilde açılmaktadır. Bilgi toplumunun gereği olan önemli stratejilerden biriside e-devlet uygulamalarıdır. Bu yarışta geri kalmamak için ülkemizin de gelişmiş teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini bir bütün halinde kullanması, vatandaşlara hizmeti ön plana çıkaran bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Devletin hızlı ve düşük maliyetlerle hizmet sunması, bürokratik engellerin asgari düzeylere çekilmesi, diğer ülkelerle rekabet edebilecek seviyeye ulaşması hedeflenmektedir. Bütün bunları sağlayabilmek ve olumlu sonuçları elde edebilmek ancak e-devlet uygulamalarını etkili ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesine ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın e-devlet hizmetlerinden yararlanabilmesi için bilişim okur yazarlığını arttırıcı çalışmalar yapılmıştır.\"

Türkiye\'de internet kullanımının 2007 yılında yüzde 30 seviyesinde olduğunu, 2017 yılında ise bu rakamın yüzde 67\'ye çıktığına dikkat çeken Ceylan, \"2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin kullanım oranı yüzde 41.3\'tür ve elektronik ortamda sunulan bu kamu hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı 2007 yılında yüzde 64,1 iken 2017 yılında yüzde 95\'e çıkmıştır. 2016 yılı e-devlet kalkınma verilerine göre ülkemiz 193 ülke içerisinde 68\'nci sırada ve dünya sıralamasının üzerindedir\" diye konuştu.

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