-Bakan Yardımcılığına Fatih Metin atandı ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına 23. Dönemde AK Parti Bolu Milletvekilliği yapan Fatih Metin atandı. Fatih Metin'in atama kararı bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. 1973 yılında Bolu'da dünyaya gelen Metin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yaptı. Boluspor Yönetim Kurulu üyeliği, Bolu AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bolu AK Parti İl Başkanlığı görevlerinde de bulunan Metin, geçtiğimiz dönem TBMM'de Bolu Milletvekili olarak TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babası olan Fatih Metin, atama kararıyla kabinenin 14. bakan yardımcısı olurken, Bolu'nun plaka numarası ''14'' ile Fatih Metin'in 14. Bakan Yardımcısı olması ayrıntısı dikkati çekti.