Bakan Yanık engelli ataması için tarih verdi: 2021 sonu veya 2022 başında yapmak istiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, en son Ocak 2020'de engelli atamaları yapıldığını hatırlatarak " Araya maalesef uzun bir pandemi dönemi girdi. Şimdi tekrar kamu kurum ve kuruluşlarımızdan engelli ihtiyacı için ihtiyaç kotalarını topluyor ve eğer yeterli sayıya ulaşırsak 2021 yılının sonunda veya 2022 yılı başında engelli atamalarını da yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık şöyle konuştu:



"Engelli yurttaşlarımız, sıklıkla bizim bakanlığımızdan atama yönündeki taleplerini doğal olarak bizden istiyorlar. Ama bizim buradaki fonksiyonumuz, bir koordinasyon fonksiyonu. Bunu da paylaşmak isterim.

Biz hiçbir kamu kuruluşuna, sana şu kadar engelli ataması yapıyorum. Sana bu kadar personel gönderiyorum deme hakkına sahip değiliz. Biz ihtiyaç kotalarını topluyor, daha sonra atamayı gerçekleştiriyoruz. Ama engelli vatandaşlarımız adına, onların bir temsilcisi olarak, onların haklarını savunan bir bakanlık olarak kamu kuruluşlarımızı olabildiği kadar çok engelli istihdamı noktasında da teşvik etmeye, onlara ricada bulunmaya çalışıyoruz. Bunu da sizin vasıtanızla bir müjde sayılabilir mi? Bilmiyorum ama bir haber olarak paylaşmış olayım." (DHA)