Bakan Varank: Üretim altyapılarımız, viral insan aşısı üretimi gerçekleştirebilir

Sanayi ve Teklonoji Bakanı Mustafa Varank, "Hayvan aşıları alanında oldukça güçlü, yetkin ve dünya standartlarında üretim altyapılarımız var. Bu altyapılar, uygun tedbirler alınarak çok hızlı bir şekilde viral insan aşısı üretimi de gerçekleştirebilir. Dolayısıyla ülkemizin aşı üretimi potansiyeli ve tesisi olmadığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Bakan Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun 'çevrim içi' seminerinin açılışına katıldı. İnternet üzerine yayına katılan Bakan Varank, 2 bine yakın katılımcının seminer için kayıt yaptırdığını, bunun kendilerini mutlu ettiğini bildirdi. Geçen yıl Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduklarını hatırlatan Bakan Varank, platformda; özel sektörden, kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden paydaşların bulunduğu söyledi. Bakan Varank, "Burada amacımız; Türkiye'deki yazılımcı sayısını ve niteliğini artırarak yeni teknolojilerde küresel marka ve çözümler ortaya çıkarmak. Türkiye Açık Kaynak Platformu; şirketlere, girişimcilere ve araştırmacılara tek başlarına yapamayacakları projelerde rekabet öncesi işbirliği ortamı sunuyor. Proje ekibimiz, platformun önümüzdeki iki yıllık çalışma programını hazırladı. Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK-Tüsside yürütücülüğündeki bu programa; İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma Ajanslarımız 30 milyon liralık katkı sunacak. Paydaşlarımız da; insan kaynağı olarak, teknolojik ve maddi desteklerle bu sürece katkı sağlayacaklar. Böylece hem kamu hem özel sektör desteğiyle 2023 yılında 500 bin yazılımcı ve yazılımda küresel ürünler geliştirilen bir ülke hedefimize hızla yaklaşacağız" dedi.

"Yorumlar gerçeği yansıtmıyor"

Bakan Varank, iki hafta önce de Türkiye'nin Covid-19'a odaklanan ilk sanal konferansını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, izleyicilerin aşı ve ilaç geliştirmek için bir araya getirdikleri bilim insanlarının çalışmalarını ilk ağızdan duyduğunu belirtti. Üniversite öğrencilerinin Koronavirüs'le ilgili çalışmaları için özel bir staj programı başlattıklarını kaydeden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Konu aşı olunca bugün burada özellikle değinmek istediğim bir husus var. Görsel ya da yazılı medyada denk gelmiş olabilirsiniz. Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor. Bakın bu doğru değil, bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil. 2018 yılında Resmi Gazetede yayımlanan bir yönetmelikle veteriner tıbbi ürün üretim yeri izni verilmiş yerlerde, uygun formda ve sınıfta beşeri tıbbi ürünlerin üretilmesi de mümkün oldu. Peki bu ne demek? Eğer bir tesis hayvan aşısı üretebiliyorsa, Sağlık Bakanlığı denetiminden geçerek insan aşısı da üretebilir. Ülkemizde hayvan sağlığı aşıları; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından üretiliyor. Hayvan aşıları alanında oldukça güçlü, yetkin ve dünya standartlarında üretim altyapılarımız var. Bu altyapılar, uygun tedbirler alınarak çok hızlı bir şekilde viral insan aşısı üretimi de gerçekleştirebilir. Dolayısıyla ülkemizin aşı üretimi potansiyeli ve tesisi olmadığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor."