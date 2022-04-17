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Ekonomi

Bakan Varank: Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday

Gençlere seslenen Varank "Siz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine ulaştıracaksınız" diye konuştu

17 Nisan 2022 12:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de şeker fabrikasında gençlerle ve işçilerle iftarda bir araya geldi.

Türkiye'yi büyütmenin yolunun, yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini vurgulayan Varank, "Türkiye'nin geleceği parlak. Pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bunu gördük. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday, şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, gençlerin fikirlerini önemsediklerini belirterek "Siz, Türkiye'yi o özlediğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne, o özlediğimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine ulaştıracaksınız." ifadesini kullandı. (AA)

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