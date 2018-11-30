Bakan Varank: Kurşunlu Han'ın restorasyonuyla FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa\'daki Tarihi Kurşunlu Han\'ın açılışında yaptığı konuşmada, \"Maalesef alçak FETÖ, devletimizin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiyse, bu tarihi mekanı da tabiri caizse, uzun yıllar işgal etmiş. İşte bugün bu tarihi hanın restore edilmesiyle birlikte buradaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere Manisa\'ya geldi. Bakan Varank, protokol üyeleri tarafından Manisa Valiliği önünde karşılandı. Protokol üyeleriyle tek tek tokalaşan Bakan Varank, daha sonda Valiliği ziyaret edip, anı defterini imzaladı. Bakan Varank, ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz\'den şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank\'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Sanayi ve Teknololoji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Güven Dere de eşlik etti.

\'BUGÜN BURADA FETÖ\'NÜN İZLERİNİ SİLMİŞ OLUYORUZ\'

Bakan Varank, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle Şehzadeler Belediyesi tarafından restore ettirilen 1. Anafartalar Mahallesi\'ndeki Tarihi Kurşunlu Han\'ın açılışının yapılacağı tören alanına geçti. Törende konuşan Bakan Varank, Manisa\'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi:

\"Manisa tarımıyla, turizimiyle, sanayisiyle, Türkiye\'nin en önemli şehirlerinden biridir. Aynı zamanda kadim şehirlerimizden en kıymetlisidir. Kurşunlu Han da restorasyondan sonra tüm Manisalı hemşehrilerimizin hizmetine açılıyor. Burası 520 yıllık bir han. Maalesef alçak FETÖ, devletimizin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiyse, bu tarihi mekanı da tabiri caizse, uzun yıllar işgal etmiş. İşte bugün bu tarihi hanın restore edilmesiyle birlikte buradaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz. İnşallah burada gençlerin ve çocuklarımızın teknolojiyle hemhal olması, bilim ve teknolojiye ısınması, gelecekte başarılar inşaa etmek için, bilim ve teknoloji bakımından bir takım faaliyetler olmasını da niyaz ediyorum. Gerekirse biz bakanlık olarak destek veririz.\"

Konuşmaların ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Bakan Varank\'a içerisinde yöresel ürünlerin yer aldığı bir paket hediye etti.

Kurdelenin kesilip açılışın yapılmasının ardından Bakan Varank, Tarihi Kurşunlu Han\'ı gezdi. Bakan Varank, daha Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Merkezi\'ni geçikti, burada basına kapamlı bir ütoplantı gerçekleştirdi. Bakan Varank, beraberindekilerle Organize Sanayi Camisi\'nde, beraberindekilerle cuma namazını kıldı. Bakan Varank, namaz sonrası Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrikaları ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.



FOTOĞRAFLI