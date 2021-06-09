Bakan Varank: Dünya F-35’leri değil, Türkiye’nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava araçları teknolojilerinin dünyada konuşulduğunu belirterek "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F-35’leri değil Türkiye’nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak" dedi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Bakan Varank, Türkiye’nin 10 yıl önce “bin bir dereden su getirerek” İnsansız Hava Aracı (İHA) ithal etmeye çalıştığını belirterek, “Bugün Türk mühendislerinin geliştirdiği Türk SİHA’ları Avrupa semalarında uçmak için gün sayıyor. Daha önce diğer ülkelerin teknoloji alanındaki çalışmalarını, adeta film izlermiş gibi gıptayla izleyen bir ülkeydik. Ama bugün Ay misyonu planlayan, uzay alanında araştırma yapabilen, üretim yapabilen bir Türkiye var. Türkiye’nin Otomobili projesi, makus talihini yenen Türkiye’nin bir başarı hikayesi olacak” dedi.

"Şu anda dünyada Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava araçları teknolojileri konuşuluyor” diyen Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Bana sürekli F-35 Programı ile düşüncelerim soruluyor. F-35 gerçekten başarılı bir uçak ama biz bunun muadilini TUSAŞ ile birlikte Milli Muharip Uçak projesiyle geliştiriyoruz. Ama bunun ötesinde Türkiye şu anda savaşan İHA teknolojisine yatırım yapan birkaç ülkeden biri. İnşallah biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F-35’leri değil Türkiye’nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak. Tüm bunları yapabilmek yalnızca kaynaklarla, imkanla, bütçeyle olmuyor. Biraz da yürekle, insanla ilgili. İşte bu nedenle, nitelikli beşeri sermayemize büyük önem veriyoruz."