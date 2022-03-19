Bakan Varank: Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir. Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir. Ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir” dedi.

Amasya’da 2019 yılında temel atma töreni gerçekleştirilen 20 yeni fabrika, OSB hizmet binası, kurs merkezi, anaokulu ve caminin inşaatı tamamlandı. Merzifon’da düzenlenen açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen törenin ardından OSB’de çalışan 6 bin 488 kişinin her biri için fidan dikimi yapılacak etkinliğe katıldı. Programlara Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kent protokolü, sanayici ve iş insanları da katıldı.

457 milyon liralık yatırım

Bakan Varank, “2019 yılında burada fabrikalarımızın temellerini atmıştık. Temennilerde bulunmuştuk. Şimdi bu temennilerin hayata geçtiğini kanlı canlı bir şekilde görmek bizlere gurur veriyor. Yatırım tutarları 5 milyon liradan 150 milyon liraya kadar 20 fabrikanın açılışı için buradayız. Medikalden beyaz eşyaya, tarım aletlerinden hazır giyime toplamda 457 milyon liralık yatırım tutarına sahip bu fabrikalar, bin 557 kardeşimize ekmek kapısı olacak. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında yoluna devam etmesinde rol oynayacak. Tabi bu vesileyle bir teşekkürü de buradaki sanayicimiz, girişimcilerimiz hak ediyor. Ülkemiz üzerindeki tüm dezenformasyonlara, tüm karalamalara rağmen, inançla, aşkla, adanmışlıkla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan firmalarımızı, girişimcilerimizi, sanayicilerimizi canı gönülden kutluyorum. Göreceksiniz hem sizler hem ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

4 OSB alt yapısına 7 milyonluk destek

Son 19 yılda Amasya’daki OSB’lerin altyapı projeleri için 93 milyon lira kredi desteği sağlandığını belirten Bakan Varank, “Bakınız bizden önce Amasya’da 2 OSB’de 32 parselde üretim yapılıyordu, istihdam sayısı sadece 620’ydi. Şimdi bu sayı 4 OSB’de 8 bin istihdama çıktı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın aracılığıyla Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova OSB ve Suluova Besi OSB olmak üzere 4 OSB’nin altyapısını yaklaşık 7 milyon liralık bir bütçeyle destekledik. Amasya sanayisinin yüz akı Merzifon Organize Sanayi Bölgesi için kredi desteklerimiz tüm hızıyla sürüyor. Merzifon OSB’deki 43 hektarlık ilave alanın altyapı ve üstyapı işleri, desteklerimizle 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hamdolsun bugün OSB binasının, SOGEP kapsamındaki kurs merkezinin, anaokulunun ve caminin açılışını yapmak bize nasip oldu” dedi.

"Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir"

Bakanlık olarak desteklerinin sadece OSB ile sınırlı olmadığını belirten Bakan Varank, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız ile Amasya’da son 13 yılda sanayiden turizme, kırsal altyapıdan yenilenebilir enerjiye kadar çeşitli alanlarda 292 adet projeye 52,5 milyon lira destek sağladık. Yine bugün açılışını yaptığımız kadınlara ve çocuklara yönelik SOGEP Projesi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje ortaklarına hibe desteği verdik. İnşallah bu projeyle birlikte kurulan ahşap atölyesi, spor atölyesi, müzik atölyesi, tasarım atölyesi, anne ve çocuk beceri atölyeleri ve eğitim salonları ile çocukların ve ebeveynlerin gelişimleri desteklenecek. Bakınız Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir. Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir. Ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir. Ülkemizi ekonomisi en güçlü ilk on ülke arasına sokma konusunda dertlidir. Vatandaşlarımızı daha fazla refaha kavuşturma konusunda dertlidir. İşte bu yüzden bizlerin, bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, açılış programının ardından fidan dikme törenine katılıp, fabrikaları ziyaret etti. (DHA)