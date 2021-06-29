Bakan Varank: Bakanımız müsilaj temizlerken, İmamoğlu Antep’te baklava açıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışmalarıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Varank, “İstanbul’da bir müsilaj problemi ile karşı karşıyayız. İstanbul’un belediye başkanına bakıyoruz. Bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken, İstanbul’un belediye başkanı Antep’e gitmiş baklava açıyor. İşte bunların sorumluluk anlayışı bu” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret için geldiği Kırşehir’de Kaman ilçe belediyesini, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Valiliği ziyaret etti.

Daha sonra AKP İl Başkanlığı’nda bir araya gelen Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin teknolojide önemli başarılar elde ettiğini belirterek, “ Elde edilen başarıları artık dünya konuşuyor. Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçlarını bütün dünya konuşuyor. Bütün dünya medyasında bizim teknolojik ürünlerimiz haber oluyor. Bunu doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yaparak ve geleceği düşünerek başardık. Türkiye’de Teknoparkların sayısı sadece iki taneydi. Şu anda Türkiye’nin her tarafında 87 Teknoparkımız mevcut. Türkiye’nin her tarafında üniversitelerimiz var. Burada bilgi üretiliyor. Yüksek katma değer işlere imza atacak alt yapılar kurulmuş oluyor” diye konuştu.

“İstanbul’un Belediye Başkanı Antep’e gitmiş baklava açıyor”

Muhalefet partilerini eleştiren Bakan Varank, “Diğer siyasi partilere baktığımızda onların hizmet diye bir derdi yok. Onların hepsi günü kurtarmanın derdinde oluyor. ‘Vatandaşın bir derdi mi varmış? Bir sıkıntısı mı varmış?’ Bunlarla ilgili hiçbir derdi yok. Mesela İzmir yıllardır CHP iktidarı tarafından yönetiliyor. Alt yapı ile ilgili Türkiye’deki en kötü şehirlerden bir tanesi. Deprem oldu, yerel yönetimin hiçbir hareketi, hiçbir aksiyonu olmadı. Biz merkezi hükümet olarak gittik, sorumluluğumuzu yerine getirdik. İşte İstanbul’da bir müsilaj problemi ile karşı karşıyayız. İstanbul’un belediye başkanına bakıyoruz. Bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken, İstanbul’un belediye başkanı Antep’e gitmiş baklava açıyor. İşte bunların sorumluluk anlayışı bu” ifadelerini kullandı. (DHA)