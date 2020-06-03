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Bakan Varank: 47 üniversitenin sanayi kuruluşlarıyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz; 645 doktora öğrencisi yetiştireceğiz

03 Haziran 2020 10:42

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu" açıklamasında bulundu.

Varank, "47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz" dedi.

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