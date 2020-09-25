Bakan Varank'tan HDP'ye yönelik operasyona ilişkin açıklama: 6 yıl sonra mı diye yaygara çıkarmaya çalıyorlar, adli mercilerin takdiri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HDP'ye yönelik yapılan Kobane eylemleri operasyonuna ilişkin, “Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor. Yapılan uygulama adli mercilerin takdiri” açıklamasını yaptı.

2014'teki Kobani eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer aldığı 82 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bakan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün gündemin "biraz sıcak" olduğunu belirterek, "Kobani olaylarını bahane ederek, şehirleri talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapıldığını" söyledi.