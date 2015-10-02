Bakan uyardı: Almanya sınıra dayanıyor



Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, "Almanya'da büyük bir hızla olanaklarımızın sınırına yaklaşıyoruz" dedi. Gabriel, Spigel Online haber portalına yaptığı açıklamada, "Bu yıl büyük çaba sarf ederek çok sayıda sığınmacı kabul etmeyi başarabiliyoruz" dedi.

Almanya'da pek çok bölgenin halihazırda kendi sınırlarını zorladığını belirten Bakan, "Tabii ki sığınma hakkı sınır tanımaz. Ancak şehirlerin ve bölgelerin sırtlanabileceği yükün belli sınırları var" dedi.

"Açık bir tartışma yürütülmeli"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Gabriel, halkın sorunları ve korkuları konusunda açık bir tartışma yürütülmesini talep etti.

Düşüncelerini dile getirenlerin hemen 'yabancı düşmanı' veya 'radikal' olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirten Bakan, sığınmacılardan ise bazı prensiplerin içselleştirilmesini istedi.

"Bizde anayasa, düşünce özgürlüğü, din özgürlüğü, eşitlik gibi tartışmaya açık olmayan değerler olduğunu açıkça belli etmemiz gerekiyor" diye konuştu.