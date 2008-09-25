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Politika

Bakan Unatıkan ile kızı, davayı kaybetti

Maliye Bakanı Unakıtan ile kızı Zeynep Basutçu, CHP'li Sevigen aleyhine açtığı 15 milyar liralık tazminat davasını kaybetti.

25 Eylül 2008 03:00


Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile kızı Zeynep Basutçu CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen aleyhine açtığı 15 milyar liralık tazminat davasını kaybetti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı.

CHP’li Sevigen’in Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın kızı Zeynep Basutçu’nun Telsim Genel Müdürünü ziyaretiyle ilgili olarak verdiği soru önergesine ilişkin başlayan tartışmaya yargı son noktayı koydu. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını onayan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Zeynep Basutçu’nun Telsim Genel Müdürü ve Telsim İhalesi nedeniyle ihaleyi kazanan firmanın yetkilileriyle görüşüp görüşmediğini öğrenmek isteyen Mehmet Sevigen’in parlamenterlik görevinin gereğini yerine getirdiğini kaydetti. Kararda, “Mehmet Sevigen’in soru önergesinin içeriği o tarihlerde güncel bir konuyu kapsadığı ve sorularda kamu yararı bulunduğu için Unakıtan ile kızının açtığı davanın reddedildiği” belirtildi. Mahkemenin kararı üzerine Bakan Unakıtan ile kızı Basutçu temyize başvurdu. Yargıtay 4 Hukuk Dairesi de temyiz isteğini reddederek mahkemenin kararını onadı.

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