Bakan Unakıtan: Bana yamuk yapmayın

Altın sektörü temsilcileri, Varlık Vergisi'nin kaldırılmasını, ÖTV'nin de hamaddeden kaldırılmasını istedi. Altıncılara sert çıkan Kemal Unakıtan, 'Kendinize çeki düzen verin' dedi.



İstanbul'da düzenlenen Active Academy 1. Uluslararası Altın Zirvesi'ne Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile sektör temsilcileri arasında yaşanan "ÖTV indirimi" tartışması damgasını vurdu. Zirvenin açılışında konuşan Kemal Unakıtan, yüzde 20'lik Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) yakınan altıncıları "kayıtdışı" olmakla suçlayarak, "Hepinizi suçlamamayayım ama kayıt dışındasınız. Kendinize çeki düzen vermek zorundasınız" dedi. Atasay Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer'den ise Unakıtan'a "Yüksek vergi yüzünden herkes Dubai'ye gitti. ÖTV'si yüzde 20 olan hangi ülkede bunun borsasını kurabilirsiniz" yanıtı geldi.



Unakıtan, dün Active Academy tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Zirvesi'ne katıldı. "Kıymetli taşlar, bir endüstri ham maddesidir. Onun için vergi olmaz" görüşünün gerçeği yansıtmadığını söyleyen Unakıtan, dünyada en yüksek alım gücüne sahip insanlar tarafından alınan bir metadan vergi almamanın olmayacağını ifade etti. "Bu sektör biraraya gelecek, Maliye Bakanı ile oturacak, belli uzlaşmanın içine girecek" diyen Unakıtan, sektörün sorunlarını tartışmak üzere bayramdan sonra sektör temsilcileri ile bir araya geleceklerini kaydetti.



Unakıtan, "El ele verelim. Bana yamuk yapmayın. Hep beraber bu sektörü ilerilere, dünyanın 1 numarası haline getirelim. Olur mu? Olur... Artık üçüncüsünüz, ikincisiniz, birinci niye olmayasınız? Otobana girelim" dedi.



Unakıtan, başlıca amaçlarının altın sektörünü kayıt altına almak olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de yüzyıllardır yastık altında yüklü miktarda altın tasarrufu var. Bunların ekonomiye çıkarılması için yeni yollar bulmak lazım. Türkiye'ye artık yastık altında kıymetli bir şey saklamak yakışmıyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz" diye konuştu.



Vergiler Dubai'ye kaçırttı



Atasay Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer de pırlantı gibi değerli taşlar üzerinden alınan yüzde 20'lik ÖTV'nin sektörün en büyük sorunların biri olduğunu belirterek, "Bu yüzden herkes Dubai'ye gitti. ÖTV'si yüzde 20 olan hangi ülkede bunun borsasını kurabilirsiniz" eleştirisinde bulundu. Sektörden alınan Varlık Vergisi'ni de "kazanmadığımız kârdan vergi isteniyor" şeklinde yorumlayan Kamer, "Artık bizden Varlık Vergisi almayın. ÖTV'yi de satışta verelim ama hammaddeden kaldırın. Bu sorunu kökten çözelim" dedi. Hükümet göreve geldiğinde kaldırılan bu verginin 8 ay sonra tekrar konulmasının doğru olmadığını savunan Kamer, "Sayın Bakan çocuk bile 9 ay 10 günde gelişiyor. 8 ayda sektörden nasıl bir geri dönüş bekliyorsunuz" diye sordu.



İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği (İDMMİB) Başkanı ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş ise değerli taşlardaki ÖTV'nin sektörü kayıtdışına ittiğini belirtti. Kayıt altında çalışan firmaların haksız rekabete maruz kaldığını anlatan Altınbaş, "Hasatın değeriyle maliyeti arasındaki farkın vergilendirilmesi uygulaması sektörü zor durumda bırakıyor, çünkü piyasada altın fiyatları çok hızlı inip çıkıyor. İhracat bedelinin sadece döviz değil, altın olarak da yurda getirilmesi konusunda Hazine Müsteşarlığı olaya sıcak bakıyor. Biz de, bu konuyu yakından izleyeceğiz" dedi.

