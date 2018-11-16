Bakan Turhan İstanbul Havalimanı Ağaçlandırma Törenine katıldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı gibi hayata geçirdikleri projelerde bir ağaç yerine 3 ağaç diktiklerini belirterek, \"Ancak burada görevli şirket İGA 1 ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi.\" dedi.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA - Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde “5 yılda 5.000 Hektar Ağaçlandırma Projesi”nde kapsamında yapılacak ağaçlandırmalar için Karaburun\'da düzenlenen hatıra ormanı fidan dikme törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nın açılış sürecinden bahsederek, 75 milyon metrekarelik bir alana tesis ettikleri ve etap etap açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Havalimanı’nı dünya sivil havacılık merkezi haline getireceklerini söyledi.

Turhan, \"Burada kesilen ağaçların yerine, yaklaşık olarak bana verilen bilgiye göre 2 milyon 300 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam, mevzuat gereği bu tür orman varlığının kaldırılması sebebiyle bunun telafi edilmesi gerekiyordu. Orman Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında bu tür projelerde, diğer altyapı projelerinde olduğu gibi bir ağaç yerine 3 ağaç dikiyoruz. Ancak burada görevli şirket İGA, bir ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi. Bu ağaçlandırma faaliyetini de genellikle projenin tesis edildiği bölgede ağırlıklı olarak yapılması gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize gösterdiği yerlerde bu ağaçlandırma faaliyetini yapacağız. Sadece bu projelerde değil yaptığımız tüm ulaştırma projelerinde kullandığımız orman alanlarının üç katını tahsis ettik ve ağaçlandırdık. Çünkü ormanlarımız, bizim milli değerlerimiz ve en büyük sermayemiz\" diye konuştu.

YIL SONUNDA TÜM OPERASYONLAR İSTANBUL HAVALİMANI’NDA

İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının tamamlandığını ifade eden Bakan Turhan, “Bu yılın sonu itibariyle Atatürk Havalimanı’ndaki tüm operasyonlarımız buraya taşınmaya başlayacak” dedi.

50 KİLOMETREKARELİK HATIRA ORMANI

İGA CEO’su Kadri Samsunlu ise 8 yılda 10 milyon ağaç dikileceğini ifade ederek, bu süreçleri çevreci bir hassasiyetle yürüttüklerini söyledi. Samsunlu“ Tüm Türkiye\'ye dokunacak, dikim ve bakım çalışmaları ile 8 yılda tamamlanması planlanan ağaçlandırma çalışmamızla toplam inşaat alanı 76,5 kilometrekare olan İstanbul Havalimanı\'nın üçte ikisine karşılık gelen devasa bir alanda ağaçlandırma faaliyetinden bahsediyoruz. Bu proje ile 8 yılın sonunda toplam 50 kilometrekarelik alandaki yaklaşık 10 milyon ağaç ile her yıl ortalama 70 bin ton karbon salımının önüne geçilecek \" dedi.

Törende İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, İGA CEO’su Kadri Samsunlu da yer aldı. İGA Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, Bakan Turhan’a teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Bakan Turhan, hatıra ormanına sedir fidanı dikti.

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