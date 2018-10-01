Bakan Turhan: Devlet olarak da millet olarak da güçlü ve kudretli olmalıyız

Muhammet BAYRAM-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, \"Dünyanın içinde bulunduğu süreç dikkate alındığında, yarınların bugünlerden daha iyi olacağı konusunda çoğu kimse pek iyimser değil. Bu durumda millet olarak bize düşen, safları sıklaştırmak ve çok çalışmaktır. Devlet olarak da millet olarak da güçlü ve kudretli olmalıyız\'\' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Tren Garı\'nda Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni\'nin uğurlanması törenine katıldı.

\'BİZE DÜŞEN SAFLARI SIKLAŞTIRMAK\'

Törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, \'\'Ülkede bir yandan Cumhuriyeti yeni bir yönetim sistemiyle tahkim ederek daha fazla üretmenin, kalkınmanın mücadelesini verirken, diğer yandan küresel oyunları bozarak bölgeye huzur, istikrar ve refah kazandırma çabasını yürütüyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu süreç dikkate alındığında, yarınların bugünlerden daha iyi olacağı konusunda çoğu kimse pek iyimser değil. Bu durumda millet olarak bize düşen, safları sıklaştırmak ve çok çalışmaktır. Devlet olarak da millet olarak da güçlü ve kudretli olmalıyız\'\' ifadelerini kullandı.

\'ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ\'

\"Farklı coğrafyalarda yaşayıp da gönlü bizimle olan milyonlar var ve onlara karşı olan sorumluluklarımızı da güçlü ve kudretli olmadan yerine getiremeyiz\" diyen Bakan Turhan şöyle devam etti:

\'\'O nedenle bir tarağın dişleri gibi safları sıklaştırmak, her bir ferdimizi kucaklamak ve çok çalışmak zorundayız. Elbette safları sıklaştırmanın da pek çok yolu ve yöntemi var. Bugün burada toplanılmasına vesile olan sosyal kooperatifçilik de bunlardan biridir. Sosyal kooperatifler özellikle imkanı, fırsatı az olan grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir.\'\'

\'ASIL OLAN İNSAN\'

Dili, inancı, cinsi, yaşı, sosyal statüsü, engel durumu ne olursa olsun, asıl olanın insan ve millet olduğunu belirten Bakan Turhan, \"Bu bilinç, bizi biz yapan değerlerin başında gelmektedir. Bugün buradan hareket edecek treni de işte bu bilincin bir nişanesi olarak görmemiz gerekir. İki hafta boyunca şehirlerimize uğrayacak bu tren, dezavantajlı insanlarımızla o şehrin aydınlarını, ileri gelenlerini, STK temsilcilerini bir araya getirerek umut tohumlarını toprakla buluşturacaktır. Bölgesel kalkınma ve farklılıkların en aza indirilmesi, geri kalmışlığın, yoksulluğun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kalkması ancak daha çok insana ve ülkeye ulaşmakla mümkün olur. Demir yolu bu vasıtalardan biridir ve ülkemizin her bir yanını modern demir yolu ağlarıyla örmek için gece gündüz çalışıyoruz\" diye konuştu.

SELÇUK: TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE EŞİT VE ADİL HİZMET

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da törendeki konuşmasında, \"Sosyal sorumluluk projeleri sosyal devlet olmanın bir gereğidir. AK Parti hükümetleri döneminde sosyal yardımlar alanında yürüttüğümüz hizmetlerimiz hem çeşitlemiş hem de hızlı bir şekilde artış göstermiştir\" dedi. Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İnsan odaklı politikalarla milletimizin huzur ve refahını artırmak hepimizin ortak sorumluluğu. \'Önce insan\' anlayışıyla başladığımız bu yolda tüm imkanları seferber ederek insanımıza hizmet vermek gayretindeyiz. Hizmeti toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir şekilde uygulamak amacıyla yeni hizmet modellerimizi hayata geçiriyoruz. Bu amaçla sosyal yardımlar alanında da yapısal değişikliklere öncelik ettik.\"

PEKCAN: TREN BİRÇOK İLİ ZİYARET EDECEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise törende yaptığı konuşmada, \'\'Sosyal kooperatifçiliği canlandırmaya yönelik bugün sosyal kooperatifçilik eğitim ve tanıtım trenini yola çıkarıyoruz. Bu trenimiz ilk yolculuğuna bugün başlayacak ve konusundaki uzmanların ve genel kamuoyunun dikkatini çekecek. Bu doğrultuda bugün uğurlayacağımız tren Ankara-Eskişehir-Kütahya-Balıkesir-Manisa-Aydın-Denizli-Isparta-Afyon ve Konya illerini ziyaret edecektir\'\' dedi.

Tören sonundaki plaket takdiminin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk ve Ticaret Bakanı Pekcan ve beraberlerindeki heyet Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni\'ni uğurladı.



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