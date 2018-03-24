Bakan Tüfenkci'den yatırımcılara döviz uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle yükselişe geçerek rekor kıran dolar ile euro ile ilgili yatırımcıları uyardı. Yatırımcılardan sakin olmalarını isteyen Tüfenkci, "Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu programına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Kredi derecelendirme kuruluşları var. Bunların sayıları çok sınırlı. Onlar da kendi açısından, ülkeleri, kurumları, şirketleri kredibilite açısından sınıflandırıyorlar. Baktığımız zaman Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarındaki not ortalamasıyla, ülke gerçekleri arasında çok farklı pozisyonlar, uçurumlar olduğunu görüyoruz. Son yıllarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde sonra Türkiye'nin notunu düşürme açısından bir çok kredi derecelendirme kuruluşu adeta yarış içerisine girdi. 2017'de büyüme tahminleri yaptılar. Bu kredi derecelendirme kuruluşları, hatta Dünya Bankası, IMF; hiçbirisinin 2017 öngörülerinin büyüme rakamları noktasında tutmadığını gördük. 2017 yılı içeresinde büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Niye? Çünkü onlar bizim almış olduğumuz tedbir ve teşvikleri fark edemediler, önemsemediler. Ama devreye soktuğumuz kredi garanti fonu da dahil olmak üzere ihracata verdiğimiz desteklerle, özellikle üretime, yatırımcıya verdiğimiz desteklerle beraber gerçekten Türkiye 2017'de yüzde hep 5'in üzerinde büyüdü. Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1. inşallah dördüncü çeyrek ve yıl sonu büyüme rakamlarıyla yüzde 7.5'in üzerinde olacak" dedi.

"Türkiye büyümeye devam edecek"

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 2018'e çok güçlü bir şekilde girdiğini ifade ederek, “Baktığımız zaman ihracattaki büyüme trendimiz artarak devam ediyor. Üretim kapasitemiz yüzde 80'leri aştı. Bu tam kapasite çalışıyor demektir. Bu yeni yatırımların ihtiyacının, iştahının artığını görüyoruz. Tüketici güven endekslerine baktığımızda bu anlamda da beklentiler, perakende sektörüne baktığımızda da bütünüyle 2018 için olumlu sinyaller alıyoruz. Yine dünyayı şaşırtacak şekilde Türkiye büyümeye devam edecek" dedi.

"Normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz"

Dövizdeki artışlara karşı uyarıda bulunan bakan Tüfenkci "Son günler de göreceli olarak özellikle döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler var. Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz. Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım" şeklinde konuştu. (DHA)