Bakan Tüfenkci: Tüm olumsuz şartlara rağmen uzun vadede planlar yapabiliyoruz

SALİH GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, MÜSİAD\'ın \'Kırşehir Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni\'ne katıldı. Bakan Tüfenkci, Afrin\'de devam eden operasyonlara ilişkin, \"Tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye olarak uzun vadede planlar yapabiliyoruz\" dedi.

Kırşehir Grand Terme Otel’de gerçekleşen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin yanı sıra Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, iş adamları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı konuşmada, \"Bu cennet vatanımızı terör örgütlerinden korunma adına Afrin’de bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Biz bu tür operasyonlara hazırlıklıyız. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında başarıyla yapan bir ülke haline geldik. Operasyonlar etnik gruba karşı yapılan operasyonlar asla değildir. Operasyonlar kardeşlik adına yapılan bir operasyondur. Ülkeyi büyütme, ekonomiyi büyütme, refah düzeyini büyütme adına gece gündüz çalışıyoruz. 15 Temmuz’dan sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, \"Biz bu teröristlerin inlerine ineceğiz\" demişti. Teröristlerin inlerine de girdik. Kırsalda ve şehirde hareket edemez hala getirdik. Bu yurtiçinde de böyleydi yurtdışında da inlerine giriyoruz. Onları oralarda Allah’ın izniyle temizledik, temizlemeye de devam ediyoruz. Operasyon başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah bitirdiğimizde kimsenin toprağında gözümüz yok. Toprak bütünlüğünden yanayız. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi yaptığımız operasyonları da çok dikkatli yapıyoruz. Tıpkı Sur’da, Nusaybin’de, Cizre’de yaptığımız gibi aman siviller zarar gömesin diye gerektiğinde kendi canımızı ortaya koyarak operasyonları sürdürüyoruz. Ekonomi istikrar, güven istiyor. Güçlü ekonominin temelinde de istikrar ve güven var. Tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye olarak uzun vadede planlar yapabiliyoruz. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu süreçte finans kurumlarımızın, reel sektörümüzün ve kamu maliyemizin gücünü, sağlamlığını ispat ettik. Hükümet olarak her zaman mali disipline önem verdik\" diye konuştu.

On-15 yılda yatırım açısından da Türkiye\'nin dünyanın çekim merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen bakan Tüfenkci, \"Baktığımız zaman Türkiye 1992-2002 döneminde 11.6 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmişken 2003-2017’ye kadar bunun 5 katı toplam 68 milyar dolarlık yabancı yatırım çekebilen bir ülke konumuna geldik. Tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye olarak uzun vadede planlar yapabiliyoruz\" dedi.

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