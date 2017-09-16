Bakan Tüfenkci, Sakarya TSO ödül töreninde

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adapazarı\'nda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 100\'üncü Yıl Ödül Töreni\'ne katılırken Türkiye\'nin yılın 3\'üncü çeyreğinde yüzde 7\'nin üzerinde büyümeyi yakalayacağını söyledi.

Tüfenkçi, dün gece düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye\'nin 2017 yılına ciddi anlamda güçlü girdiğini ve bu büyüme oranlarına bakıldığında 1.3 puanlık kısmı tüketim harcamalarından gelirken, 2.9 puanlık bölümünün yatırım harcamalarından geldiğini söyledi. Bakan Bülent Tüfenkçi, şöyle konuştu:

\"1.7 puanlık kısmı ise net ihracat kalemlerinden geliyor. En büyük katkının da yatırım harcamalarından geldiğini görmek Türkiye için önemlidir diye düşünüyorum. Türkiye 3. çeyrekten itibaren yüzde 7 veya biraz daha üzerinde büyümeyi yakalamış olacak. Yıl sonu itibariyle de orta vadeli büyüme planlarımızın çok üzerinde yüzde 5\'in de üzerinde bu ülke büyümeyi yakalayacak. Biz bir yandan terör örgütleriyle PKK\'sı, DEAŞ\'ı, FETÖ\'sü ile D-HKPC\'siyle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyütmeye çalışıyoruz.\"

Türkiye\'nin ekonomide ABD ve Japonya gibi ülkeleri geride bıraktığını kaydeden Bakan Tüfenkci şöyle konuştu:

\"Ülkemiz Çin ve Hindistan\'ın ardından 3. sırada yer alırken OECD ve Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya gibi bir çok ülkeyi geride bırakmayı başardı. Baktığımız zaman objektiflikten uzak siyasi yorum yapanların bundan mahçup olduğunu görüyoruz. Türkiye şaka mı yapıyor diyorlar. Verileri tahlil etmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin 2016 yılında hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. O darbe girişiminin Türkiye\'ye bir maliyeti oldu. Baktığımız zaman o maliyet sadece maddi anlamda değildi. Bu hainlerin her bir insanımıza ödettiği bir maliyet, onun arkasından da Türkiye aleyhine ülke ekonomisini çökertmeye çalışmalarına rağmen, dış desteklerine rağmen hamd olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetinizin almış olduğu tedbir ve teşviklerle bir çok ülkenin bu musibet karşısında kısa sürede kendini toparlayamayacağı bir durumu Türkiye güzel bir şekilde toparladı.\"

Bakan Bülent Tüfenkci yapılan konuşmaların ardından bazı oda üyelerine ödüllerini verdi.