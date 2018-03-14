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Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin, sivillerin zarar görmemesi için kendi hayatını riske attığını söyledi

14 Mart 2018 15:27

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Mehmetçiğin, sivillerin zarar görmemesi için kendi hayatını riske attığını söyledi.
Bakan Tüfenkci, beraberindeki heyetle Hatay Valiliği\'ni ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek ve esnafla bir araya gelmek için Hatay\'a ziyaret gerçekleştirdiğini belirtilen Tüfenkci, Vali Erdal Ata\'dan brifing aldı. Daha sonra açıklama yapan Tüfenkci şöyle konuştu:
\"Gerçekten Afrin operasyonunu Türkiye güvenliğiyle çok yakından alakalı bir operasyon. Yıllarca Amanos üzerinden özellikle Suriye\'den beslenen terör örgütlerinin burada, operasyon öncesi ve operasyondan sonra Hatay\'ın çeşitli ilçelerini de hedef almış, sivil halka yönelik roket atılması ve saldırılar burada verdiğimiz şehitlerimizi sivil kayıplarımız esasında her şeyi anlatmaya yeter. Hani birileri diyor ya \'Sivillere Türk ordusu dikkat etsin\' Türk ordusu tarihinden ve geleneğinden aldığı güçle kuvvetle zaten buna çok dikkat ediyor. Kendi askerini riske atarak sivillere yönelik bir zayiat olmaması için azami gayret gösteriyor ama terör örgütlerine mensup teröristlerin atmış olduğu füzelerle şehit olan vatandaşlarımızı da Avrupa\'nın ve çeşitli örgütlerin maalesef görmediğini görüyoruz. Hatay bu anlamıyla bu kanıtları yaşayan illerimizin başında geliyor bu füze atılmasıyla ilgili esnaflarımız sıkıntılar yaşadı ama operasyonun başlayıp ilerlemesiyle beraber bu sıkıntılar kalktı. Yurdun her kesiminden Hatay\'ın yanında olduğunu gösterir ciddi destekler geldi ve baktığımızda bu operasyona çok ciddi destek olduğunu görüyoruz yüzde 90\'ın üzerinde. Her kesimden bu operasyonun Türkiye\'nin istikrar ve istikbaline ve bekasına yönelik tehlikelerin bertarafı için yapıldığını gördüler.\"
Bakan Tüfenkci\'nin heyetinde TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı A. Kadir Akgül, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar ile bakanlık yetkilileri yer aldı. Bakan Tüfenkci ziyaretin ardından Reyhanlı\'ya hareket etti.

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