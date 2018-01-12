Bakan Tüfenkci, Malatya'da kolektör hattının temelini attı (2)

SERGİ AÇILIŞINA KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi\'nin Kültürel Kent Konseyi ile düzenlediği, Mescid-i Aksa ve Filistin halkından farklı karelerin yer aldığı \'Yüz Yıllık Yalnızlık Kudüs Mescid-i Aksa\' isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Soykan Parkı meydanındaki fotoğraf sergisinin açılışını yapan Bakan Bülent Tüfenkci, Kudüs\'ün insanlık ve İslam ümmeti için özel bir konumda olduğunu ifade ederek, \"Geçtiğimiz ay içerisinde ABD Başkanı Donald Trump\'ın almış olduğu karar neticesinde oluşan, hem milletimizdeki hassasiyet hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde tüm insanlığın vicdanını harekete geçirilmesi, BM kararıyla da tescillenen Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmayacağı noktasında kararlı bir duruş sergilenmiştir. Kudüs\'ün Mescid-i Aksa\'nın o manevi ortamının, yaşamdan kesitlerinin fotoğraflanması, dile getirilmesi, hassasiyet uyandırma noktasında önemli böyle bir serginin açılışında olmaktan onur duydum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI