Bakan Tüfenkci: Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, merkezi Irak hükümetinin Habur Sınır Kapısı\'nın karşısı olan Halil İbrahim Sınır Kapısı\'nda kontrolü aldığını, sıkıntısız bir şekilde araçların giriş ve çıkış yaptığını belirterek, \"Biz de oradaki gelişmeleri yakinen izliyoruz. Gelişmelere göre de tavrımızı belirliyoruz. Biz her zaman Irak\'ın toprak bütünlüğünden yanayız\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya\'da, ilk olarak Yeşilyurt Ziraat Odası\'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Tüfenkci, kuru kayısıya değinerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin üretimde birinci olduğu ve baktığımız zaman da dünya üretimde söz sahibi olduğu birtakım tarım ürünleri var, incir gibi, kuru üzüm gibi, fındık gibi ve bunlardan birisi de Malatya kayısısı. Malatya kayısısının üretimine baktığımızda; yaş kayısı üretiminin yüzde 55’ini karşıladığını görüyoruz. Dünya yaş kayısı üretiminin yüzde 12’sini, Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90’ını, yine dünya kuru kayısı üretiminin de yüzde 70’ini Malatya\'nın sağlandığını biliyoruz. Malatya’da yaklaşık 40 bin aile geçimini kayısı üretimi yaparak sağlamaktadır. Tabi bu 40 bin rakamına başka işlerde çalışıp da kayısı ile iştigal edenler dahil değil. Dolayısıyla bu kıymetli ürünün ülkemize yıllık ortalama olarak yaklaşık 350 milyon dolar getirisi olmakta. Ve 2016 yılı rakamları ile Malatyamızda toplam 7 milyon 558 bin kayısı ağacı bulunmaktaydı.\"

\'MALATYA KURAK BİR İKLİME DOĞRU GİDİYOR\'

Kayısı ağaçlarının kesilmesine ilişkin kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme ve bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimisi 1 milyon, kimisi 2.5 milyon ağacın 2017 yılı içerisinde kesildiğini ifade ediyorlardı. Ama bugün Tarım İl Müdürlüğümüzün de açıklamalarından anlaşıldığı gibi, Türkiye’de, Malatya’da, kendi tespitlerine göre yaklaşık 200 bin ağacın kesildiğini görüyoruz. Bu ağaçların bir kısmı toplulaştırmadan dolayı, ama önemli bir kısmı, ben her zaman söylediğim gibi Malatya kurak bir iklime doğru gidiyor, 2017 yılındaki sulama suyu sıkıntılarından dolayı kuruyan ağaçlarımız bunların içerisinde mevcut ve bir kısmı da hastalıklardan dolayı kesildiği ifade ediliyor. Tabi hastalıklarla mücadele noktasında Tarım İl Müdürlüğümüz inşallah 2017 ve 2018’de bu konuya daha da ciddi anlamda yaklaşarak çözüm üretecekler. Bu noktada kendilerine bir talimat olarak da ifade etmek istiyorum.”

\'GELİŞMELERE GÖRE TAVRIMIZI BELİRLİYORUZ\'

Habur Sınır Kapısının karşısındaki Peşmergenin kontrolündeki Halil İbrahim Sınır Kapısı\'nın Irak merkezi yönetimine teslim edilmesi sonrasındaki süreçle ilgili konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,“ Biz, hep şunu ifade etmiştik, biz Irak toprağının bütünlüğünden yanayız ve baktığımız zaman da uluslararası havalimanları, sınır kapılarının merkezi Irak hükümetinin denetiminde ve yetkisinde olması gerektiğini ifade etmiştik. Bunun Irak anayasasına göre de olması gerekenin bu olduğunu söylüyorduk. Netice itibariyle yapılan görüşmelerde, Irak merkezi hükümeti gerek havalimanlarında, gerekse de kapılardaki denetimleri sağladıklarını ifade ettiler. Geçtiğimiz günlerde de bilindiği gibi merkezi Irak hükümeti Habur Sınır Kapısı\'nın karşısı olan Halil İbrahim Sınır Kapısı\'nda devrini gerçekleştirdi. Şu anda sıkıntısız bir şekilde araçlar giriş ve çıkışlarını yapıyor. Biz de oradaki gelişmeleri yakinen izliyoruz. Gelişmelere göre de tavrımızı belirliyoruz\" şeklinde konuştu.

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