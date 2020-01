Bakan Tüfenkçi, et ithalatı yapan firmaların isimlerinin 'sır' olduğunu açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sunduğu soru önergesindeki “Devlet ve özel şirketler dış ülkelerden ne kadar et ithal etmiştir” sorusuna, “Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği gereğince et ithalatına ilişkin şirketlerle ilgili veriler gizli ve sır niteliğindedir” yanıtı verdi. Sektör temsilcileri ise ‘gizli’ ithalatın nasıl yapıldığına anlam veremediğini belirtti.

"Sır firmalardan biri Ürdünlü"

Et ithalatında yer alan yerli ve yabancı firma ihalelerinin dönemsel olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yayımladığını belirten Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Dr. Ahmet Yücesan, bu firmalardan birinin Ürdün menşeili Hijazi & Ghosheh olduğunu söyledi. 1985’den beri gıda ve canlı hayvan sektöründe faaliyet gösteren Hijazi’nin Türkiye ayağı olan Angos Hayvancılık, 2010’dan itibaren canlı hayvan ithalat izni alarak Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştı. 1995’te Ankara’da kurulan Ayvetsan Hayvancılık ise, hayvan ithalatının açık olduğu yıllarda; birçok firmaya hayvan ithalatı yapıyor. Hükümetin son olarak Singapur’la yapılacak et ithalatı için vergi sıfırlaması yolunu seçtiğine dikkat çeken Yücesan, şimdi de ithalatın gizlenmesine yönelik, "Ne yani, Bakan gayrimeşru ticaret yapıldığını mı söylemek istiyor? Bu açıklama, ‘Biz, gizli ithalat yaptık' demek" dedi.

"Irak tüzüğe aykırı"

Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin en fazla et ithalatı yaptığı ülkeler arasında Irak’ı da saydı ancak Türkiye, AB üyesi olmayan ülkelerle ‘AB Ortak Tarım Politikaları’ gereğince et ithalatı yapamıyor. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, kırmızı et ithalatına ilişkin hiçbir resmi belgede Irak’ın adının geçmediğini vurgulayarak, “Her şeyden önce tüzüğümüze aykırı. Tüfenkci bu konuya açıklık getirmeli” diye konuştu.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği kırmızı et ithalat miktarına da dikkat çeken Yücesan, geçen yıl 70 bin ton olan kırmızı et ithalatının, bu yıl 150 bin tona çıktığını dile getirdi