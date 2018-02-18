Bakan Tüfenkci: Afrin'i, Afrinlilere bırakarak kendi topraklarımıza çekileceğiz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın teröre karşı yapıldığını belirterek, \"Biz, orada terör örgütlerinin Afrinlilere musallat olmasından kurtardığımızda Afrin\'i, Afrinlilere bırakarak, kendi topraklarımıza çekileceğiz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya\'da düzenlenen toplantıda, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve MHP İl Başkanı Bülent Avşar ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'ın da katıldığı toplantıda, Bakan Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin, Suriye\'nin toprağında gözü olmadığını vurgulayan Tüfenkci, ülkenin yanı başında terör yuvalarının oluşmasına izin vermediklerini ve bundan sonra da müsaade etmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz, Afrin\'deki operasyonu teröre karşı yapıyoruz. Hiçbir etnik kimliğe karşı veya Suriye\'nin toprağında gözümüz olduğu için yapmıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye olarak Suriye\'nin toprak bütünlüğünü korumadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama sınırlarımızın, topraklarımızın hemen yanı başında bir operasyon da yapılmasına izin vermeyiz. Topraklarımızın yanı başında terör yuvalanmalarına ve oraların içerideki terörü besleyen yuvalar olmasına da izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu anlamıyla biz, orada terör örgütlerinin Afrinlilere musallat olmasından kurtardığımızda Afrin\'i, Afrinlilere bırakarak, kendi topraklarımıza çekileceğiz.\"

Bakan Tüfenkci, farklı görüşteki siyasi partilerle istişareler yaparak, kente hizmet için çalışacaklarını da dile getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, daha sonra siyasi parti başkanlarının görüş ve önerilerini dinledi.



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