Bakan Tüfenkci: 2017 yılında dünyayı kıskandıracak bir büyüme oranı yakaladık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin dünyayı kıskandıracak bir büyüme oranı yakaladığını belirterek, "Birileri kıskansa da bu büyüme sadece ihracatta değil, Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2016'da Türkiye battı bir daha belini doğrultamaz diyenler 2018 yılında utanacaklar" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından 'Sanayi Gecesi düzenlendi. Geceye, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve sanayiciler katıldı. Gecede, Bakan Tüfenkci, Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kayseri Valisi, Türkiye'nin ilk 500 ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Kayseri firmaları, 2016 ihracatında Kayseri'de ilk 15'e giren firmalar ile 8 firmaya özel ödüller verdi.

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sanayicilerimizin itibari olan bu programı Kayseri Sanayi Odamız devamlı hale getirdi. Sanayicilerimizin sorunlarının çözümü noktasında Kayseri Sanayi Odası ekibi elini taşın altına koymuş durumda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu işler Kayseri sanayisi gelişmesi için yapılıyor. Sayın Bakanımız içimizden gelen birisi. Ne yapılıyorsa sektörlerimizle ilgili istişare ederek, adım atılıyor" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Kayseri'nin marka bir şehir olduğunu belirterek, "Kayseri, İçinden çıkardığı markalarla Türkiye'nin ihracatında önemli bir yere sahip. Türkiye'de ticaret denince Kayseri akla geliyor. Kayseri hem insan değerleriyle farklı, hem de Türkiye'ye ve dünyaya armağan ettikleri markalarla da farklı bir şehir. Bizler sanayicilerimize destek vermekten dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Enflasyon da tek rakamlara inecek

Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranına değinen Bakan Tüfenkci, "Ülkemiz ekonomisi gerek iç, gerekse dış yatırımcılara güven vermektedir. 2016 yılındaki hain darbe girişimine rağmen Türkiye ayakta durdu ve 2017'ye güçlü adım attı. 2017 yılında dünyayı kıskandıracak bir büyüme oranı yakaladık. Birileri kıskansa da bu büyüme sadece ihracatta değil, Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2016'da 'Türkiye battı, bir daha belini doğrultamaz' diyenler 2018 yılında utanacaklar. Büyüme rakamlarını minicik tutmak isteyenler, büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Önümüzdeki ay içinde yine açıklayacağımız rakamlarla enflasyonun da inşallah tek haneli rakamlara indiğini göreceksiniz. 1 milyon 350 bin insana istihdam sağladı. Türkiye her yıl 1 milyon insanımıza iş ve aş sağlamış durumda. Orta vadeli programlara baktığımız zaman, bu rakamların üstünde istihdam sağlayacağız. Yüzde 5'lerin üzerinde büyümeleri yakalayarak bu rakamları sağlayacağız. Biz, birileri gibi yalan üzerine değil, gerçekler üzerine siyaset yapmayı liderimiz Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. 2017 yılında Türkiye ihracat rakamı rekoru kırmaya doğru gidiyor" şeklinde konuştu.