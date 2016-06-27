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Politika

Bakan Soylu'ya göre şehitlerin nedeni Marmaray ve 3. köprü!

Süleyman Soylu, her büyümenin bir bedeli olduğunu ileri sürdü

27 Haziran 2016 23:30

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin verilmesinin Türkiye'nin büyümesinden kaynaklandığını belirterek, "Marmaray'ı yapmasaydık bunlar olmayacaktı. 3. Boğaz Köprüsü'nü adım atmasaydık bunlar olmayacaktı" diye konuştu.

Pirelli’nin İzmit’teki fabrikasında iftar yemeğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin büyümesini engelleyen güçler olduğunu ileri sürerek, şunları söyledi: "Bugün yine şehitlerimiz var. Canımız acıyor mu? Acıyor. Biz bu şehitlerimizin niçin verildiğini, niçin Türkiye'ye karşı böyle hunharca bir davranış olduğunu biliyoruz. Bilmenizi istiyorum ki, Marmaray'ı yapmasaydık bunlar olmayacaktı. 3. Boğaz Köprüsü'nü adım atmasaydık bunlar olmayacaktı. Bugün 10 bin dolar kişi başı gelir seviyesine gelen bir ülke olmasaydık bunlar olmayacaktı. Her büyümenin bir bedeli var."

 

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