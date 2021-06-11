Bakan Soylu: Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a saldırının azmettiricisi ve zanlısı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın makam aracına bu sabah belediye binası önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Başkan Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

4 kurşun belediyenin camlarına, bir kurşun ise yakındaki banka ATM'sine isabet etmişti. Başkan Mustafa Bıyık'ın yara almadığı saldırı sonrası ateş eden kişi koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada saldırının azmettiricisi ve zanlısının silahıyla birlikte gözaltına alındığını duyurdu.

TIKLAYIN - İyi Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

AKP'de art arda istifalar gelmişti

Haziran ayı meclis toplantısında benzin istasyonunun satışı için Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında AKP’li Tülay Adanur, grup kararına uymayarak İyi Partili meclis üyeleriyle birlikte hareket edip evet oyu kullanmıştı. Bu karardan sonra AKP İlçe Başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları ve 5 AKP'li meclis üyesi istifa etmişti.

Başkan Bıyık: Kendimize göre şüphelerimiz var

Yomra Belediye Başkanı Bıyık saldırı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediye önünde aracından inerken telefonla görüşme yaptığını dile getiren Bıyık, "Çok da konunun farkına varmadım. Sadece silah sesi ile karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm sırada fail kaçıyordu. Konuyla ilgili çok farklı bir bilgi sahibi değilim. Biz de bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bıyık, bir gazetecinin herhangi bir tehdit alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Şu anda emniyetle paylaşacağız inşallah" dedi.