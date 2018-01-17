Bakan Soylu uyuşturucuya savaş açtı; Başbakan Yardımcısı, "Kullanımın ne kadar arttığını bilmiyoruz, veri yok" dedi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’deki uyuşturucu kullanımının artışıyla ilgili bilgi vermenin yanlış olacağını, çünkü 2011 yılında Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından yapılan genel araştırma dışında ülke genelini kapsayan bir araştırma bulunmadığını söyledi.

Ocak ayı başında gerçekleştirilen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcılarının ‘terörist’ olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız” demişti.

AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın başlanlığında toplanan TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, ‘Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgi veren Akdağ, uyuşturucu satıcılarına yönelik ceza artırımına gidildiğini, gümrüklerde tedbirler alındığını, narko timler aracılığıyla sokaklardaki mücadelenin kuvvetlendirildiğini ifade etti. Akdağ, "Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'de Avrupa'da yakalanan toplam uyuşturucu miktarından daha fazla uyuşturucu yakalanmaya başlandı. Çünkü Türkiye bir geçiş hattı" dedi.

"Türkiye, bir salgının maalesef arifesinde"

2008 yılında başlayan sigara bağımlılığı ile mücadelenin önemine dikkati çeken Akdağ, "Her sigara içen elbette uyuşturucu kullanmıyor. Ama hemen hemen her uyuşturucu kullanan sigara içmiş oluyor. Dolayısıyla sigara diğer zararlı alışkanlıklara geçişte bir basamak" değerlendirmesinde bulundu. Tüm dünyanın bağımlılıkla mücadale konusunda çalışmalar yürüttüğünü, bunları da yakından izlediklerini ifade eden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı dünyası bağımlılıkta büyük bir salgının pençesinde. Özellikle uyuşturucu konusunda ve son yıllarda gelişen teknolojinin uygunsuz kullanımı konusunda, gerçekten yer yer batı dünyasının çaresizlik içine düştüğünü görüyoruz. Türkiye de böyle bir salgının maalesef arifesinde. Hızlı şehirleşme, yaşam biçimlerinin değişmesi, internet yoluyla dünyadaki her şeyden kolay haberden olma, bunların olumlu taraflarının yanı sıra böyle bir salgına da sebep olabilecek olumsuzluklarının olabileceğini biliyoruz. Onun için bu salgının başlangıcında el birliği yapmalıyız; iktidarıyla, muhalefetiyle. Elbette sadece TBMM ve hükümet anlamında değil, sivil toplumumuzla, üniversitelerimizle topyekün bir mücadeleyi başlatmalıyız."

"Elimizde bütün Türkiye örneğini içine alan bir araştırma yok”

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in, uyuşturucu kullanımındaki artışa ilişkin veriler ve başlama yaşıyla ilgili bir sorusuna yanıt veren Akdağ, "Artışla ilgili 'Şu ölçüde arttı' diye kamuoyuna bilgi vermemiz yanlış olur. Neden? İçişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin 2011 yılında yaptığı bir genel araştırma dışında elimizde bütün Türkiye örneğini içine alan bir araştırma yok” diye konuştu.

Akdağ, lise ve üniversite çağı ile diğer yaş gruplarında kullanım yaygınlığını tespit etmek için araştırmalar yürüttüklerini bildirerek, bu çalışmaların gelecek ay ya da Mart ayında ellerine geçmiş olmasını beklediklerini dile getirdi. Bu araştırmaların özellikle okul çağındakiler için Avrupa ve Amerika'daki örneklerinden daha sık tekrar edileceğini anlatan Akdağ, "Dolayısıyla 'Şu kadar arttı' ya da 'artmadı' demek bilimsel ve gerçekçi olmaz. Biz bu senenin başında bu sıklıkları belirlemiş olacağız ve ondan sonra çok yakından takip edeceğiz. Yani bu senenin başında durumumuzu tam göreceğiz, bundan sonra da yakından takip edeceğiz" dedi.