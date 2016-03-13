Bakan Soylu: Ülkenin huzurunu alt üst etmeye çalışanlara fırsat vermedik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Birilerinin tahrikiyle, birilerinin bir şekilde desteklemesiyle hendekler açarak, çukurlar açarak bu ülkede, bu ülkenin insanının huzurunu alt üst etmeye çalışanlara Allah şahittir, bize verdiğiniz emanetle fırsat tanımadık, fırsat vermedik ve fırsat vermeyeceğiz” dedi.

AKP Maçka ilçe teşkilatı açılışında konuşan Soylu, "İlk önce şehirlerin etrafında kurdukları o nifak yuvalarını yerle bir edeceğiz” dedi ve şunları söyledi:

"Şehrin dışında, ülkemizin dışında, ülkemizin dışından ve ülkemizin sınırlarına ve içerisine taşınmaya çalışılan nifak odalarını teker teker temizleyeceğiz dedik ve sonra da şehirlerin içerisinde oluşturdukları korkuları bertaraf edeceğiz dedik. Plan aynen uygulanıyor. Bu ülkede bu ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği, milli birlik ve kardeşliği konusunda geri adım atmayacağımızı, bunun hiçbir siyasi hesabın içerisinde olmadığını, bunun tamamen hasbilik ve bu ülke sevgisiyle beraber bir nokta olduğunu ifade etmiştik. Bugün o noktadayız, kararlılıkla buna devam edeceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın."