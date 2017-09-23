Bakan Soylu: Trendimiz hep yükseliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin "Türkiye'yi istikametinden, hedeflerinden ayırmak isteyenlere karşı çok büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Trendimiz hep yükseliyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Of İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün PKK, FETÖ ve IŞİD'i hızlı bir şekilde tasfiye ettiğini savundu.

Soylu, şunları söyledi:

"Kendi evlatlarımızın ürettiği yerli malı insansız hava araçlarımızla, yerli malı Altay tankımızla, ATAK helikopterlerimizle jandarmamızın, polisimizin, korucumuzun cansiperhane gayretleriyle büyük bir temiziliğe girmiş durumdayız. Son 24 saatin bilançosunu size hemen söyleyeyim. Mardin'de 6 terörist etkisiz, Hakkari’de 1 terörist etkisiz, Batman'da 1 terörist etkisiz, Van'da 3 terörist etkisiz, en son bu gece sabaha karşı Elazığ'da da 6 terörist etkisiz hale getirildi Karakoçan'da. Kahramanlarımız bir yemin ettiler, bu ülkeye terörü musallat etmeye çalışanlara karşı bir yemin ortaya koydular."

"Teknolojik donanımlarımızla eski Türkiye değiliz"

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını söyleyen Soylu, "Teknolojik donanımlarımızla eski Türkiye değildir. Allah'a hamdolsun birlik, beraberlik içerisinde bütün unsurlarımızla Türkiye'yi istikametinden, hedeflerinden ayırmak isteyenlere karşı çok büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Trendimiz hep yükseliyor" diye konuştu.

Bakan Soylu, terörle yapılan mücadeleye de değinerek, şunları ifade etti:

"2016’nın 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573'tü. Şu anda 8 ayda terör örgütüne katılanların sayısı sadece 72. Terör örgütü çırpınıyor. Kendine yeni eleman devşiremiyor. Telsiz konuşmalarından, kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan elde ettiğimiz istihbaratlarda şu anda çok zor bir durumdalar. Özellikle 2017'de dağ, taş, tepe, durmadan her tarafta güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Tam tamına 985 sığınaklarını sadece 2017 yılında tarumar ettiler. Şimdi de büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Eylül, ekim, kasım, bunlara kış üslenmesi fırsatı vermeyeceğiz ve tepelerine bineceğiz. Ne yaptığımızı, nasıl bir strateji izlediğimizi, ne ortaya koyduğumuzu ve burada nasıl ısrarlı ve kararlı olduğumuzu milletimizin bize verdiği bu emaneti hakkıyla kendilerine teslim etmek için büyük bir mücadele ortaya koyduğumuzu bir şekilde tekrar etmek istiyoruz. Son 1 yılda 2 bin 429 terörist etkisiz hale getirildi, bugünkü rakamlar hariç. Bu büyük mücadele aynı şekilde, aynı kararlılıkla elbetteki devam edecektir."