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Bakan Soylu: Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek

03 Ekim 2020 15:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın cinayetleri ile ilgili ''Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren % 29 düştü'' açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından kadın cinayetlerine ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın cinayetleri oranının yılbaşından bu yana yüzde 29 düştüğünü söyleyerek, ''Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız'' açıklamasını yaptı.

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