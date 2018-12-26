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Bakan Soylu: Kaza yapan otobüs, yol ve hava şartlarına göre hızlı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir'de meydana gelen 3 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasıyla ilgili, "Otobüs, yasal hız sınırında gitmesine rağmen yol ve hava şartlarına göre hızlı" dedi

26 Aralık 2018 14:01

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir\'de meydana gelen 3 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasıyla ilgili, \"Otobüs, yasal hız sınırında gitmesine rağmen yol ve hava şartlarına göre hızlı\" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, \"Sabaha kadar Kırşehir\'de 3 vefatın olduğu kazayla tüm birimlerimizle ilgilendik. Otobüs yasal hız sınırında gitmesine rağmen (95 kilometre) yol, hava şartlarına göre hızlı. Yolcularımızda emniyet kemeri eksikliği ilk tespitler. Lütfen bu acılara son verelim. Lütfen kurallara uyalım\" dedi.

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