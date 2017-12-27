Bakan Soylu, Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı'na katıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,“DEAŞ, PKK, DHKP-C, FETÖ; bütün bunları Türkiye\'nin üzerine ağa gibi atıp, hareketsiz bir şekilde bırakıp \'acaba yarın en olacağız\' endişesi içine sevk etmeye çalıştılar\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNR\'da düzenlenen “Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı\"nın açılışına katıldı. Fuarın açılışında bir konuşma yapana Bakan Süleyman Soylu, “Dün, acaba ne yapacağım ve yarına nasıl gideceğim endişesinde olan bir Türkiye vardı. Bugün, dünyanın süper gücünün ayağa kalkmasına ve \'söylediğim olacak inadına rağmen, bütün dünyada, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nda, Birleşmiş Milletler oylamasında \'gücün değil adaletin sözü yerine gelir\' diye meydan okuyan ve ayakta duran bir Türkiye var\" dedi.

“GEZİ\'NİZDE DE DİZ ÇÖKMEDİK, 17-25 ARALIK DARBENİZDE DE DİZ ÇÖKMEDİK…\"

Bakan Soylu, “Bizim boynumuzu çok bükmeye ve kırmaya çalıştılar. 15 Temmuzu yaptılar. Bu ilk değildi. 1960\'lı yıllardan itibaren ve öncesinden devam eden bir sürecin \'siz bu toprağın sahibi değilsiniz, bu toprağın sahibi biziz, biz toprakta hakim olacağız\' diyenlerin bir senaryosu ve oyunuydu. Yakın tarih içerisinde yaşadığımız olayların tamamında bu ortaya kondu. Onun için bu fuar önemlidir. Bu fuara gelmek istememin, davet edilince büyük bir heyecan duymamın sebebi; birbirinden sinerji, güç enerji sağlamaya çalışan ve bunu etrafa yaymaya çalışan insanların bir araya gelme günü olduğu için değil. Onun daha ötesinde bir şeydir. Bize 15 Temmuz\'da diz çökertmeye çalışanlara \'biz diz çökmüyoruz, Gezi\'nizde de diz çökmedik, 17-25 Aralık darbenizde de diz çökmedik, dolar operasyonlarında da diz çökmedik, 6-7 Ekim olaylarınız da diz çökmedik, terörde de diz çökmedik\' diyoruz… Ben \'İşte burada fuar yapıyoruz, yarına umutlarımızı ortaya koyuyoruz\' diyen bir iradenin temsilcileri olduğunuz için buradayım\" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE ADAM AKILLI BİR DARBE GEÇİRDİ\"

Süleyman Soylu, “15 Temmuz, 2016\'da oldu. Bir takım insanlar bir şeyler söylüyorlar. Türkiye adam akıllı bir darbe geçirdi. Ve bu darbe özellikle 21. asrın içerisinde Türkiye\'ye uluslararası sermaye akışını engellemeye yönelik, kendi insanımızın yarına yatırım yapma heyecanını önlemeye ve engellemeye, Türkiye\'yi güvensiz kılmaya ve yalnızlaştırmaya, demokrasinin geldiği süreci tekrar geri döndürmeye yönelik bir darbeydi. Sadece darbe ile değil aynı zamanda terör olaylarını da ülkemizin üzerine nakşetmeye çalıştılar. DEAŞ, PKK, DHKP-C, FETÖ, bütün bunları Türkiye\'nin üzerine ağa gibi atıp, hareketsiz bir şekilde bırakıp \'acaba yarın ne olacağız\' endişesi içine sevk etmeye çalıştılar\" dedi.

Soylu, “Niçin Amerika\'nın orada 10\'un üzerinde üst kurduğunu, kimi tehdit etmeye çalıştığını ama gücünün yetmeyeceğini biliyoruz. Biz eski Türkiye değiliz, eğilip, bükülen bir Türkiye değiliz. Biz \'acaba yarın 2 bin dolarlık seviyedeyiz, borcumuz-harcımız var, üzerimize biraz gelirlerse, telaşa kapılır ülkemiz ne olur\' endişesine kapılan bir Türkiye hiç değiliz. Bunu defalarca denediler. Avrupa Birliği\'nden önümüzü kıstılar, döndük başka ülkelerde rızkımızı aradık ve bulduk. Çin\'e kadar gittik, Ortadoğu\'ya gittik, Afrika ülkelerine gittik… Yarın bugünden çok daha iyi olacaktır, emin olunuz\" diye konuştu.

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