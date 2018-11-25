Bakan Soylu: Kadın ölümlerinde yüzde 22 azalma oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin en önemli faktörünün zihniyet değişimi olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "2017 yılı ile 2018 yılının aynı dönemleri mukayese edildiğinde 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın ölümlerinde yüzde 22 azalma olmuştur" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen bir dine; Nene Hatunların, Fadime Bacıların olduğu bir tarihe sahip köklü medeniyetimizde hiçbir şekilde yeri olmayan kadına şiddet, bugün maalesef 21'inci yüzyılda tüm insanlığın yüzleştiği bir problem olarak varlığını sürdürmektedir. Bu meselede farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' olarak ilan edilmiş olması, esas itibarıyla problemin ülke, din, ırk, gelişmişlik seviyesi farkı gözetmeksizin bütün dünya var olduğunun açık bir göstergesidir. Bu meselede 2002 sonrasında hükümetlerimiz tarafından çok önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bunlar arasında 2012’de çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, önemli ve büyük bir adım olarak öne çıkmaktadır. Kanun gereğince, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin, şiddet mağdurlarına yaklaşmalarının engellenmesi ve ihlal olması durumunda kolluk tarafından gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında, 08 Mart 2015 ve 19 Nisan 2016 tarihlerinde protokoller imzalanmış ve gerekli adımlar atılmıştır."

"Kadına karşı şiddetin önlenmesinin en önemli faktörünün zihniyet değişimi"

Bakan Soylu, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Bu adımların en yeni versiyonu olarak, tamamen yerli ve milli bir uygulama olan 'KADES' uygulaması 24.03.2018 tarihinde hayata geçirilmiştir. Bu uygulama kapsamında, risk ve tehdit oluşturabilecek durumlarda, kadınlarımızın tek bir dokunuşla en hızlı şekilde kolluk görevlilerine ulaşarak yardım almaları sağlanmıştır. 35 bin 318 kişi tarafından indirilen uygulamayla 6 bin 894 ihbar gerçekleştirilmiştir. Sadece 2018 yılında, gecikmesinde sakınca olan haller kapsamında değerlendirilerek geçen yıla oranla yüzde 17 artışla 72 bin 844 kadına koruma kararı; 110 bin 457 şiddet uygulayan erkeğe de önleyici tedbir kararı çıkarılmıştır ki bu noktada geçen yıla oranla yüzde 3 artış yaşanmıştır. Genel olarak toplumsal farkındalığın arttırılması, elektronik kelepçe, personele verilen eğitimlerin yüzde 662 oranında arttırılarak 38 bin 442 olması ve alınan diğer tedbirlerin neticesinde; 2017 yılı ile 2018 yılının aynı dönemleri mukayese edildiğinde 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın ölümlerinde yüzde 22 azalma olmuştur. Bütün bunlarla beraber, kadına karşı şiddetin önlenmesinin en önemli faktörünün zihniyet değişimi olduğu ise tartışılmaz bir gerçektir. Bu itibarla gerek 25 Kasım gibi farkındalık günleriyle, gerekse medeniyet değerlerimizin bu konuda bize vereceği ilhamla, insanlığa yakışmayan bu sorunu en kısa sürede aşmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, kadına yönelik her türlü şiddet olayını kınıyor; bu acıların bir daha yaşanmaması için dün olduğundan daha büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyor; şiddet mağduriyeti nedeniyle hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz." (DHA)