Bakan Soylu: Hiçbirimiz Türkiye'nin kendi otomobilini yapabileceğini hayal etmiyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret ederek füzelerin üzerine imza atıp, ödül törenine katıldı. Bakan Soylu, "Türkiye, 10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldi. Hiçbirimiz Türkiye'nin kendi otomobilini yapabileceğini hayal etmiyordu" dedi.

Bakan Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve diğer katılımcılarla birlikte stantları gezerek yarışmacılarla sohbet etti.

Türkiye, 10 yıl önce hayal edilemeyen bir noktaya geldiğini ifade eden Bakan Soylu "Burası rekabetçi bir alan sunan yer. Şunun altını çizmek gerekir, Türkiye'nin öz güveni ve Türkiye'nin yarını, gelecek planı. TEKNOFEST'i düzenleyen, Selçuk Bayraktar ve vakfına, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor, 21’inci yüzyılın tüm fırsatlarını yönetiyor ve kullanıyor. Türkiye, 10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldi. Hiçbirimiz Türkiye'nin kendi otomobilini yapabileceğini hayal etmiyordu. Hiçbirimiz insansız hava araçlarıyla bu noktalara geleceğimizi hayal etmiyordu. Bugün bu noktalara geldi. Bir taraftan denizin altındaki tüp geçitleri hayal etmiyordu, bu noktalara geldik. ATAK helikopterlerini, savunma sanayisinde yüzde 70'lik milli ve yerlilik oranını yakalayabileceğimizi kimse hayal etmiyordu, bu noktalara geldik. Şimdi bize TEKNOFEST'in verdiği umut da heyecan da şu, biz 10 yıl sonra tüm bu gençler ve tüm Türkiye ile öyle bir noktaya geleceğiz ki bugün o noktayı hayal edemediğimizi göreceğiz. 10 yıl sonra 'Aman Allah'ım Türkiye bu noktaya nasıl geldi' diye aynen bundan 10 yıl önceki olduğu söyleyeceğiz" dedi.