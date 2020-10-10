Bakan Soylu: Herhangi bir inanç grubunun devlete sızdığı değerlendirmeleri provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarikat ve cemaat üyelerinin devlet kadrolarına yerleştirildiği iddiasına ilişkin, "Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur." açıklamasını yaptı.

Belirli grupların siyaset, sermaye ve devleti etki altına alarak güç elde etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Soylu, "Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları -son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum- tarihsel sürecimizin geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür" ifadelerini kullandı. Soylu'nun açıklaması şu şekilde devam etti:

"Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur. Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir.

İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."