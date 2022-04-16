Bakan Soylu: Güneydoğu’ya huzur götürdüğümüz gibi Irak’a ve Suriye’ye de götüreceğiz

Türkiye'nin ilk 'İyilik Fuarı' Esenler'de açılırken, törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi ve Irak’ı kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz” dedi.

Esenler Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen “İyilik Fuarı”na ev sahipliği yaptı. Burada konuşan Soylu, "Komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir medeniyetin, inancın çocuklarıyız ve topraklarıyla, yer altı zenginlikleriyle, insanıyla, medeniyetiyle zengin bir milletin evlatlarıyız. Dünün Türkiye’sinden bugünkü Türkiye daha iyi. Yarının Türkiye’si bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanlığı'nın himayelerinde Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen fuarın açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldı.

Açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

“Bugünün Türkiye’si, dünün Türkiye’sinden daha iyi”

Irak’ı ve Suriye’yi, Amerika ve Avrupa’nın elinden kurtaracaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz komşuluk hukukunu biliriz. Komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir medeniyetin, inancın çocuklarıyız ve topraklarıyla, yer altı zenginlikleriyle, insanıyla, medeniyetiyle zengin bir milletin evlatlarıyız. Dünün Türkiye’sinden bugünkü Türkiye daha iyi. Yarının Türkiye’si bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak. Çünkü etrafımızda azap ve zulüm vermeye çalışanlar, bizi kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat verilmeyecek. Türkiye nasıl bugünkü Türkiye ise dünyaya zulüm etmeye, kardeşliği bitirmeye çalışanlara karşı zihninden geçirmeye müsaade etmeyecek bir Türkiye’dir. Bunu bizler sağlayacağız." diye konuştu.

"Bangladeş’e, Afrika’ya kadar yardım ediyoruz"

Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasına sahip çıktığını söyleyen Bakan Soylu, "Bizi eleştiriyorlar, kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmesinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız. Çocukların saçları, tenleri siyah diye ayırmayacağız. Bugün dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş’e, Afrika’ya kadar yardım ediyoruz. Biz değil, millet yardım ediyor. Biz milletimizin, devletimizin, ülkemizin yardımıyla onur duyuyoruz. Bugün bizim üzerimize gelmelerinin bir tek sebebi var, bizi birbirimizden, kardeşliğimizden, değerlerimizden ayıramıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Elimizden Doğu Akdeniz’i çekip almak isteyenlere, eyvallah etmiyoruz"

Türkiye'nin Ukrayna’ya da Irak’a da Lübnan’a da yardım ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "Biz bugün Azerbaycan-Karabağ’da da varız. Elimizden Doğu Akdeniz’i çekip almak isteyenlere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski Türkiye değiliz. Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi de Irak’ı da kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz” açıklamasında bulundu.



