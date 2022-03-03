Bakan Soylu'dan müzik saati kısıtlaması hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek getirilen müzik saati kısıtlaması kararının değerlendirileceğini söyledi.

Bakan Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin olarak, "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun müzik saati kısıtlaması konusunda bir önerisi ya da kararı olmadığını söylemiş, yakında kalkacağını düşündüğünü dile getirmişti.