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Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanan Turgut Aslan'a: Sen bizim kahramanımızsın

16 Haziran 2020 12:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın" dedi.

TIKLAYIN - 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "15 Temmuz için, 'FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim' diyen TEM başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

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