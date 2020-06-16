Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanan Turgut Aslan'a: Sen bizim kahramanımızsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın" dedi.

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